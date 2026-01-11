Cantor morto em queda de avião sonhou com acidente três vezes

Natural do município de Manzanares, no departamento de Caldas, Yeison Jiménez teve uma rápida ascensão na música colombiana e se tornou um dos nomes mais populares do gênero regiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, morreu no sábado (10/1) na queda de um avião de pequeno porte pouco antes de um show em Medellín, na Colômbia. O acidente também matou toda a sua banda e causou grande comoção no país. Após a confirmação da tragédia, declarações recentes do artista sobre sonhos em que previa um desastre aéreo chamaram a atenção de fãns.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Semanas antes do acidente, Yeison concedeu entrevista ao programa “Se dice de mí”, da Caracol Television, na qual contou que teve três sonhos envolvendo um acidente de avião no qual ele morria. Em um deles, afirmou que se via já morto e sendo notícia na mídia. “Em um deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. Deus me deu três sinais, e eu não os entendi”, disse o cantor.

Leia também: Família da escritora Chimamanda Ngozi acusa hospital de negligência por morte de filho de 21 meses

Na mesma entrevista, o músico relatou um episódio real vivido dias antes do nascimento de seu filho, Santiago, quando a aeronave em que viajava apresentou problemas mecânicos. Apesar do susto, o avião conseguiu pousar em segurança. “Eu disse: nunca conheci a criança”, afirmou, ao lembrar do medo que sentiu naquele momento.

O acidente ocorreu quando o avião particular decolou do aeródromo de Paipa, município de cerca de 30 mil habitantes no departamento de Boyacá, por volta das 16h (horário local). A aeronave tinha como destino a cidade de Medellín, no noroeste do país. Momentos após a decolagem, o avião não conseguiu ganhar altitude, caiu em alta velocidade e pegou fogo próximo a uma área de floresta, segundo informações do jornal El Colombiano.

O cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, morreu no sábado (10/1) na queda de um avião de pequeno porte pouco antes de um show em Medellín, na Colômbia (foto: Luis LIZARAZO / AFP)

Além de Yeison Jiménez, outras cinco pessoas morreram, incluindo o piloto e o fotógrafo do cantor, Weisman Mora, que havia publicado um vídeo emocionante do grupo pouco antes da decolagem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião deixa a pista e, logo depois, o local do acidente tomado pelas chamas.

Leia também: Funcionários se passam por pandas após animais deixarem parque

O Ministério dos Transportes da Colômbia confirmou em comunicado que todos os ocupantes da aeronave morreram nas proximidades do aeródromo. O Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente. Já o Instituto de Medicina Legal informou que os corpos serão transferidos para Bogotá, onde passarão por procedimentos de identificação.

Leia também: Homem é preso após acumular restos mortais de centenas de pessoas

Natural do município de Manzanares, no departamento de Caldas, Yeison Jiménez teve uma rápida ascensão na música colombiana e se tornou um dos nomes mais populares do gênero regional. Em 2021, assinou contrato com uma gravadora afiliada à Universal Music.

*Com informações da AFP

Saiba Mais Mundo O papa Leão 14 rompeu com o governo Trump?

O papa Leão 14 rompeu com o governo Trump? Mundo As ameaças de Trump a Cuba: 'façam um acordo antes que seja tarde'

As ameaças de Trump a Cuba: 'façam um acordo antes que seja tarde' Mundo Em meio a novos protestos, Irã diz que retaliará se houver ataque dos EUA