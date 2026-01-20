Emojis 2026: Conheça as nove figuras que vão mudar seu teclado

Novos emojis devem ser lançados ainda em 2026 - (crédito: FreePik)

Mesmo com mais de 3.900 opções disponíveis atualmente, novos emojis continuam surgindo — e nove deles devem ser adicionados aos teclados ainda este ano. As novidades foram incluídas de forma discreta nos documentos públicos do Unicode no fim do ano passado e tiveram os detalhes revelados recentemente pela Emojipedia, site especializado no tema. O pacote faz parte da atualização Emoji 18.0, prevista para setembro de 2026.

Os nove novos emojis propostos:

Rosto com olhos semicerrados;

Polegar para a esquerda;

Polegar para a direita;

Borboleta-monarca;

Picles;

Farol;

Meteoro;

Borracha;

Rede de captura de peixes ou borboletas.

Entre as novidades estão dois novos gestos com as mãos — polegar apontando para a esquerda e polegar apontando para a direita — e um novo rosto sorridente com olhos semicerrados, que rapidamente chamou a atenção dos usuários nas redes sociais. “Vou usar o de olhos semicerrados MUITO, vocês nem imaginam”, escreveu um usuário no X. “Esse rosto era muito necessário”, comemorou outro.

Além disso, o conjunto inclui emojis de um meteoro, um farol, uma borboleta-monarca, uma borracha e uma rede de captura comumente usada com peixes ou borboletas. Esses símbolos, no entanto, parecem não terem empolgado os usuários.

O grande protagonista da nova leva, no entanto, é o emoji de picles. Nas redes sociais, o símbolo gerou uma onda de comentários bem-humorados, com usuários sugerindo que ele pode até substituir a berinjela, frequentemente usada com conotação sexual.

“O emoji de picles vai bombar”, escreveu um internauta. “O emoji de berinjela está tremendo”, disse outro. “Mal posso imaginar como o emoji de picles será usado… certamente de forma literal”, ironizou um terceiro.

Apesar do entusiasmo, os emojis ainda estão em fase preliminar. Segundo a Emojipedia, tanto o Unicode 18.0 quanto o Emoji 18.0 podem sofrer alterações até a versão final, e algumas propostas ainda podem ser descartadas.

Caso sejam aprovados, caberá a empresas como Apple, Google e Samsung criar suas próprias versões gráficas dos emojis e disponibilizá-las aos usuários. No entanto, esse processo costuma ser lento.

“Frequentemente há um longo intervalo entre a aprovação da Unicode e o aparecimento dos emojis nos teclados”, explicou a Emojipedia ao Daily Mail. Em alguns casos, a espera pode durar meses ou até mais de um ano.