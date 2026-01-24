Enfermeiro de veteranos de guerra: quem era o homem morto pelo ICE nos EUA

Alex Pretti era enfermeiro no serviço de atendimento a veteranos de guerra dos EUA - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O homem morto a tiros por agentes federais do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), na manhã deste sábado (24/1), foi identificado como Alex Jeffrey Pretti, um cidadão americano de 37 anos. Ele era enfermeiro e atuava na UTI do sistema de saúde para veteranos de guerra dos EUA.

Morador de Minneapolis e formado em enfermagem pela Universidade de Minnesota, onde também atuou como pesquisador júnior, ele foi baleado múltiplas vezes enquanto estava detido no chão por pelo menos sete agentes após ser visto protestando e gravando a ação do ICE no local.

O incidente foi o terceiro caso de violência armada envolvendo agentes do ICE em Minnesota em três semanas; veja vídeo:

BREAKING: ICE just shot and killed another unarmed person in Minneapolis. “It was an execution,” witness says. https://t.co/lPRkhsdvsB — Really American ???????? (@ReallyAmerican1) January 24, 2026

Em uma publicação de rede social, Dimitri Drekonja, professor da Universidade de Minnesota e funcionário do serviço de atendimento a veteranos de guerra que trabalhou com Pretti no hospital, afirmou que "amava trabalhar com ele, era uma pessoa boa e gentil que vivia para ajudar os outros". Ao jornal The Guardian, Drekonja descreveu Pretti como um enfermeiro "incrível", que trabalhava duro, tinha ótimo humor e uma personalidade contagiante.

Em entrevista à Associated Press, o pai de Alex Pretti descreveu o filho como alguém "profundamente preocupado com as pessoas", e disse que ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo em Minneapolis e por todo os EUA com a atuação cada vez mais violenta do serviço anti-imigração de Donald Trump. "Ele acreditava que protestar era uma forma de expressar esse descontentamento, ele se importava com os outros", pontuou.

Nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, afirmou ter conversado com a Casa Branca após o ocorrido e classificou o episódio como "mais um ataque a tiros atroz feito por agentes federais". "Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", escreveu.

Protestos em Minnesota

Nesta sexta-feira (23), centenas de empresas em todo o estado fecharam as portas e moradores suspenderam atividades cotidianas como parte de uma greve geral convocada pelos organizadores do “Dia da Verdade e da Liberdade”.

A mobilização incluiu um apagão econômico, momentos de oração e manifestações públicas, em resposta ao clima de medo provocado pelo aumento das ações do ICE na região.

Os protestos se intensificaram após a morte de Renee Good, morta a tiros por um agente do ICE no início do mês em Minneapolis, e a detenção de um menino de cinco anos durante uma operação contra imigrantes nesta semana.

Mesmo sob um alerta de frio extremo emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia, manifestantes foram às ruas. Em Minneapolis, as temperaturas chegaram a cerca de -20 °C, com sensação térmica ainda mais baixa. Ainda assim, milhares de pessoas marcharam pelo centro da cidade.