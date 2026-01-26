Sete pessoas morrem em queda de jato particular durante nevasca nos EUA

A aeronave transportava oito pessoas e havia pousado momentos antes em Bangor, após um voo vindo de Houston, no Texas - (crédito: Divulgação/Bangor International Airport)

Sete pessoas morreram e um tripulante ficou gravemente ferido após a queda de um jato executivo durante a decolagem na noite deste domingo (25/1) no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine, nos Estados Unidos. O acidente envolveu um Bombardier Challenger 600 e ocorreu por volta das 19h45 no horário local (21h45 em Brasília), segundo informou a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A aeronave transportava oito pessoas e havia pousado momentos antes em Bangor, após um voo vindo de Houston, no Texas. De acordo com o site Flightradar24, o veículo se preparava para uma nova decolagem quando ocorreu o acidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente após a queda. As autoridades confirmaram que apenas um dos ocupantes sobreviveu, em estado grave, e foi encaminhado a um hospital da região. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) abriram investigação para apurar as causas do acidente.

Leia também: 11 pessoas morrem em ataque armado em campo de futebol no México

O acidente ocorre em meio a uma forte tempestade de inverno que atinge o Maine e grande parte dos Estados Unidos.

FAA weather and air traffic professionals are monitoring the winter storm around the clock to maintain the safety of the national airspace system. For real-time airport updates visit https://t.co/smgdqJN3td.



Airports and Airlines: We're sharing your updates to keep travelers… pic.twitter.com/tYqtGXHu7x — The FAA ?? (@FAANews) January 23, 2026

Nevasca



Uma enorme tempestade de inverno, com temperaturas polares, atingiu grande parte dos Estados Unidos pelo terceiro dia consecutivo nesta segunda-feira (26), deixando pelo menos onze mortos, um milhão de casas sem energia e milhares de voos cancelados.

As autoridades alertaram que uma massa de ar vinda do Ártico fará com que as temperaturas caiam para níveis perigosamente baixos por mais alguns dias. Além disso, foi declarado estado de emergência em Washington e em cerca de outros vinte estados.

Considerada pelos meteorologistas como uma das piores tempestades de inverno nos Estados Unidos em décadas, esta tempestade trouxe fortes nevascas e acúmulo de gelo com consequências potencialmente catastróficas, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

Leia também: Morte de enfermeiro em Minneapolis acirra tensão política nos EUA

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, informou que cinco pessoas foram encontradas mortas ao ar livre no fim de semana. "Embora ainda não saibamos as causas dessas mortes, não há lembrete mais forte dos perigos do frio extremo e da vulnerabilidade de muitos moradores, particularmente os nova-iorquinos em situação de rua", disse o prefeito em uma coletiva de imprensa..

No estado do Texas, as autoridades confirmaram três mortes, incluindo a de uma jovem de 16 anos que faleceu em um acidente de trenó. Em Louisiana, duas pessoas morreram de hipotermia. Além disso, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente relacionado ao mau tempo no sábado, no sudeste de Iowa, segundo a polícia local.

????????????? Tempestade de neve afeta mais de 200 milhões de pessoas nos EUA, diz mídia



???? Uma forte nevasca acompanhada de frio extremo atinge grande parte dos Estados Unidos, afetando mais de 200 milhões de pessoas, informou o canal ABC.



?? A tempestade provocou o cancelamento de… pic.twitter.com/KNbMKrjEuN January 26, 2026

Quase 820 mil clientes ainda estavam sem energia na manhã desta segunda-feira, principalmente no sul dos Estados Unidos, segundo o site PowerOutage.com. No Tennessee, onde o gelo derrubou linhas de eletricidade, mais de 250 mil clientes permaneciam sem energia. Os cortes também afetaram cerca de 100 mil clientes em Louisiana e no Mississippi.

"Continuaremos monitorando e mantendo contato com todos os estados no caminho desta tempestade. Mantenham-se seguros e aquecidos!", escreveu o presidente Donald Trump em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

Leia também: França estuda proibir redes sociais para menores de 15 anos

Trump ainda escreveu: "Por favor: O QUE ACONTECEU COM O AQUECIMENTO GLOBAL?".

As autoridades alertaram que o frio potencialmente pode persistir por até uma semana após a tempestade nas Grandes Planícies e em outras áreas do centro dos Estados Unidos, onde a sensação térmica pode chegar a -45°C.

*Com informações da AFP.

https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2026/01/7338831-a-ilusao-do-conselho-paralelo-de-trump.html