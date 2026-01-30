Homem fantasiado de Batman protesta contra atuação do ICE

Um homem vestido de Batman repreendendo autoridades da cidade que sediará o Super Bowl em fevereiro. O protesto ocorreu devido a alegações de que eles poderiam permitir que agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) patrulhassem a final da NFL. - (crédito: AFP)

Um homem não identificado, vestido de Batman, protestou contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) durante uma reunião do Conselho Municipal de Santa Clara, na Califórnia, na terça-feira (27/1). A manifestação ocorreu em meio à confirmação de que agentes de imigração atuarão durante o Super Bowl, marcado para 8 de fevereiro na cidade.

O protesto aconteceu no momento destinado à fala de cidadãos. O manifestante criticou a ausência de uma posição pública do conselho contra a cooperação com o ICE e cobrou que recursos municipais não sejam destinados ao órgão federal. Em discurso exaltado, afirmou que os conselheiros tiveram tempo para se preparar para o evento esportivo e os acusou de omissão diante de possíveis impactos à população imigrante.

"Vocês precisam afirmar que nenhum recurso da cidade será destinado ao ICE, que nenhuma cooperação será dada a eles. façam alguma coisa", disse o homem.

A intervenção ocorre um dia após autoridades federais confirmarem à imprensa a mobilização de agentes do ICE para o Super Bowl. A decisão ganhou repercussão após críticas de apoiadores do presidente Donald Trump à escolha do cantor porto-riquenho Bad Bunny como atração musical do evento, anunciada em setembro de 2025.

Após a divulgação do show, Corey Lewandowski, assessor do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, declarou que agentes de imigração estariam presentes no campeonato. O ICE tem sido amplamente utilizado pelo governo Trump em operações de fiscalização migratória.

Durante a fala, o manifestante mencionou mortes associadas a ações do órgão. Em menos de um mês, duas pessoas morreram em Minneapolis em ocorrências envolvendo agentes do ICE, segundo informações citadas no discurso. Os casos desencadearam protestos em diferentes regiões do país, inclusive na Califórnia, estado que concentra uma das maiores populações de imigrantes dos Estados Unidos.

O homem também questionou a responsabilidade dos conselheiros em relação à proteção de moradores da cidade, independentemente da situação migratória, e cobrou uma postura institucional mais clara contra a atuação do ICE.

Bad Bunny afirmou anteriormente à revista britânica i-D que não realizou turnê pelos Estados Unidos com o álbum Debí Tirar Más Fotos (2025), citando receio de operações do ICE em seus shows. O artista se apresentou apenas em Porto Rico, território associado aos Estados Unidos.

Veja o momento:

Com informações da AFP.