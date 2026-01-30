Cachorro enterrado vivo na Grande Porto Alegre é resgatado

Um cachorro de pequeno porte foi encontrado por moradores no bairro São Luiz, em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre, após ser enterrado vivo. Embora esteja vivo, o animal está internado em uma clínica veterinária em estado grave.

Em relato feito por meio das redes sociais nessa quinta-feira (29/1), a vereadora do município Greici Medina (Cidadania) relata que foi contatada por esse conjunto de pessoas para salvar o cachorrinho. Ela é conhecida por defender a causa animal.

Nas redes sociais, a parlamentar relata que, junto de uma equipe, internou o animal em uma clínica particular. Ela o batizou de Cassiano. Segundo a descrição, o cachorro estava enterrado em uma área de lixo e entulhos, com um bloco de concreto sobre o corpo.

"Um cachorrinho de porte bem pequeno, com sinais claros de cinomose, estava até com concreto por cima, não sabemos como ele sobreviveu! (...) Queremos muito identificar quem foi o 'ser' capaz de tamanha maldade, para que ele seja devidamente punido pelos órgãos responsáveis. Maus-tratos é crime! Se vc conhece esse cachorrinho ou tem informações, por favor me informe", escreveu a vereadora.

Diagnóstico é grave e preocupante

De acordo com Greici, o cachorrinho foi diagnosticado com cinomose canina, uma doença viral altamente contagiosa e frequentemente letal. A condição está em estágio avançado, e atingiu o sistema neurológico do animal.

Em uma atualização feita nesta sexta (30/1), a vereadora informou que Cassiano recebe medicação e soro na veia e é alimentado por sonda. Ainda assim, segue com febre alta. "Quem quiser auxiliar ele de alguma forma, doações de itens em bom estado para o brechó da causa animal são muito bem vindas. Roupas, calçados, acessórios… Assim conseguiremos manter ele internado e recebendo todo o suporte veterinário necessário. Não consigo acompanhar comentários em todas as redes sociais pessoal, sozinha recebo mais de 200 mensagens por dia. Quem precisar falar comigo, chame pelo WhatsApp: 051980499056", detalhou a vereadora.