"America's": Petro sugere a Trump alteração no slogan da Casa Branca

Em um gesto inesperado de diplomacia e humor, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma alteração no slogan republicano “Make America Great Again” (MAGA), sugerindo que um “S” seja acrescentado ao final de America, transformando-o em “Americas”. Desta forma, o termo abrange todo o continente.

Petro afirmou que Trump “pareceu gostar” da ideia, após encontro entre os dois na Casa Branca nesta terça-feira (3/2). O slogan, em tradução livre, significa “tornar a América grande novamente”. A frase é uma marca da campanha presidencial de Trump.

A alteração sugerida pelo colombiano, é pequena na forma, mas grande no sentido. “Tornar as Américas grandes novamente”. Aqui, “Americas” (no plural) se refere ao continente inteiro: América do Norte, Central e do Sul.

Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una "S" a América.



Em publicação nas redes sociais, Petro mostrou um chapéu tradicionalmente usado por Trump (com o slogan MAGA) com a letra “S” adicionada à mão, formando Magas (referência às Américas no plural). Na legenda, o presidente colombiano escreveu: “Propus para Donald Trump uma mudança na moda: colocar um ‘S’ no América. Parece que ele gostou. Américas”.

O encontro dos dois líderes ocorreu após meses de fortes atritos públicos. No fim de janeiro, Trump fez declarações ríspidas contra Petro, chegando a classificá-lo como “um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos”. O republicano ainda sugeriu que uma ação militar contra a Colômbia “soava bem”.

Petro repudiou as acusações e se disse pronto para defender a soberania de seu país, criticando a retórica e as ameaças de intervenção.

As tensões tinham se intensificado também no contexto de operações militares dos EUA na região, incluindo a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, ação que Petro chamou de “sequestro” e que aprofundou o mal-estar diplomático.

Trump, que anteriormente havia imposto sanções à Petro e a membros de seu governo sob acusações de vínculos com o tráfico de drogas, disse que o encontro na Casa Branca foi “muito bom” e que os dois líderes “se deram bem”. Petro, por sua vez, destacou a importância da cooperação bilateral para enfrentar desafios comuns como o narcotráfico e as crises regionais.