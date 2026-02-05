Há seis anos morria uma das últimas estrelas da era de ouro de Hollywood

Em 7 de março de 1999, Kirk Douglas recebeu o Prêmio de Carreira no Screen Actors Guild Awards, no Shrine Auditorium, em Los Angeles, Califórnia - (crédito: Gerard Burkhart/AFP)

Nascido Issur Danielovitch, filho de imigrantes judeus pobres da Bielorrússia, Kirk Douglas personificou a tenacidade e o talento que definiram a Era de Ouro de Hollywood. Sua jornada, de uma infância de dificuldades a uma das maiores estrelas do cinema mundial, é uma história de superação e coragem, marcada por performances inesquecíveis e uma postura firme diante das injustiças.

O Rebelde com Causa: Fim da Lista Negra

Mais do que um ator de presença magnética em filmes como Glória Feita de Sangue (1957) e Sede de Viver (1956), Douglas foi um produtor influente e um homem de princípios. Seu ato mais corajoso ocorreu durante a produção de Spartacus (1960). Em um desafio direto ao macarthismo, ele contratou o roteirista Dalton Trumbo, que estava na Lista Negra de Hollywood, e fez questão de creditá-lo publicamente na tela. Essa atitude foi um golpe decisivo para quebrar o poder da lista e restaurar a dignidade de muitos artistas perseguidos.

Um Legado de Resiliência e Reconhecimento

A vida de Kirk Douglas, que se estendeu até os 103 anos, foi um testemunho de resiliência. Ele sobreviveu a um grave acidente de helicóptero e a um derrame que afetou sua fala, mas não seu espírito. Indicado três vezes ao Oscar de Melhor Ator, ele recebeu um Oscar honorário em 1996, em reconhecimento aos seus 50 anos como uma força criativa e moral na comunidade cinematográfica.

Kirk Douglas morreu em 5 de fevereiro de 2020, mas seu legado permanece mais relevante do que nunca. Ele não foi apenas o ator que interpretou o escravo rebelde Spartacus; ele foi um homem que, na vida real, lutou por liberdade e justiça, deixando uma marca indelével tanto na arte quanto na história. É pai dos atores Michael Douglas e Eric Douglas e do produtor cinematográfico Joel Douglas

