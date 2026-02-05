Suplemento é retirado dos mercados nos EUA por presença de tadalafila

A agência reguladora de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos (FDA) determinou a retirada dos mercados do suplemento energético Ashfiat Alharamain Energy Support. Na composição do produto foi detectada a presença de tadalafila, medicamento que é usado normalmente para tratar impotência sexual, e não constava na fórmula do suplemento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Americana divide opiniões após expor cadela falecida em caixa de vidro

O Ashfiat Alharamain Energy Support é produzido pela Akkarco, empresa sediada no estado da Virgínia que atua na distribuição e venda de produtos de consumo nos EUA, como cafés, tâmaras e suplementos. Segundo a Akkarco, o suplemento é uma "ferramenta para aumentar a vitalidade masculina, melhorar o desempenho físico e sexual, fortalecer o sistema imunológico e aumentar o foco mental".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A tadalafila também pode ser utilizada para tratar de sintomas da hiperplasia prostática benigna (aumento da próstata). Ainda assim, o principal uso é para disfunção erétil, dependendo da dosagem do remédio, o efeito pode durar até 36 horas, 9 vezes mais que o viagra, que tem um efeito de quatro a seis horas.

Leia também: Apoiador de Trump é preso após apanhar de adolescentes em protesto

É importante lembrar que esses medicamentos atuam para relaxar os vasos sanguíneos e aumentar o fluxo do sangue no pênis, facilitando assim a ereção. Por isso é importante consultar com especialistas antes de consumi-los.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Mundo Dono de cafetaria nos EUA, brasileiro é preso pelo ICE

Dono de cafetaria nos EUA, brasileiro é preso pelo ICE Mundo Há seis anos morria uma das últimas estrelas da era de ouro de Hollywood

Há seis anos morria uma das últimas estrelas da era de ouro de Hollywood Mundo O petisco 'humilde' da Coreia que virou febre global e atingiu preço recorde em 2026