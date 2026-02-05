Suplemento é retirado dos mercados nos EUA por presença de tadalafila

A agência reguladora de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos (FDA) determinou a retirada dos mercados do suplemento energético Ashfiat Alharamain Energy Support. Na composição do produto foi detectada a presença de tadalafila, medicamento que é usado normalmente para tratar impotência sexual, e não constava na fórmula do suplemento.
O Ashfiat Alharamain Energy Support é produzido pela Akkarco, empresa sediada no estado da Virgínia que atua na distribuição e venda de produtos de consumo nos EUA, como cafés, tâmaras e suplementos. Segundo a Akkarco, o suplemento é uma "ferramenta para aumentar a vitalidade masculina, melhorar o desempenho físico e sexual, fortalecer o sistema imunológico e aumentar o foco mental".
A tadalafila também pode ser utilizada para tratar de sintomas da hiperplasia prostática benigna (aumento da próstata). Ainda assim, o principal uso é para disfunção erétil, dependendo da dosagem do remédio, o efeito pode durar até 36 horas, 9 vezes mais que o viagra, que tem um efeito de quatro a seis horas.
É importante lembrar que esses medicamentos atuam para relaxar os vasos sanguíneos e aumentar o fluxo do sangue no pênis, facilitando assim a ereção. Por isso é importante consultar com especialistas antes de consumi-los.
