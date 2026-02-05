Cantora canadense faz campanha para os EUA nas Olimpíadas: "Traidora"

A cantora canadense Tate McRae se envolveu em uma polêmica sobre as Olímpiadas de Inverno de 2026 - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @tatemcrae)

A cantora canadense Tate McRae se envolveu em uma polêmica envolvendo os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados a partir de amanhã (6/2) nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. O problema começou quando a cantora, nascida em Calgary, no Canadá, apareceu em um comercial das Olimpíadas onde ela apoia a equipe dos Estados Unidos.

Na propaganda, a cantora aparece conversando com uma coruja e mostra entusiasmo em assistir os atletas norte-americanos atuarem na competição, dizendo ainda que está ansiosa para voltar aos EUA para assistir o Super Bowl.

"Estou tentando chegar a Milão para uma cerimônia de abertura incrível e conhecer a equipe dos EUA. Vou passar a semana com alguns dos melhores patinadores americanos competindo pelo ouro e com o retorno épico de Lindsey Vonn. E de volta aos Estados Unidos para o grande jogo, o Super Bowl LX", disse Tate, durante o anúncio do canal de TV norte-americano NBC.

O comercial desagradou uma parte dos fãs canadenses da cantora, um deles inclusive deixou um comentário na postagem do comercial fazendo referência a recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, onde ele sugeriu que o Canadá se tornasse o 51º estado norte-americano.

"A cada ano que passa, sinto que minha antipatia por ela se torna mais válida. Garota, por que você está fazendo propaganda para a seleção dos EUA depois que aquele país ameaçou anexar o seu país de origem, o Canadá? Traidora de merda", se revoltou um usuário no Instagram.

Após as polêmicas, Tate postou uma foto na rede social de quando ainda era criança e estava segurando a bandeira do Canadá com a seguinte legenda: “Vocês sabem que eu sou totalmente a favor do Canadá”.

