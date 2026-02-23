Mulher desaparecida nos EUA é encontrada 24 anos depois

Michele Hundley Smith, desaparecida há 24 anos, em 2001, nos EUA, e encontrada em fevereiro de 2026 - (crédito: Divulgação/Facebook)

Uma mulher, desaparecida há 24 anos no estado americano da Carolina do Norte, foi encontrada pelas autoridades neste mês de fevereiro. Em meio a uma nova vida, ainda que no mesmo estado, o sumiço protagoniza um caso que intriga a família, sem respostas sobre a causa do desaparecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nova York paralisa diante da gigantesca tempestade de inverno



Michele Hundley Smith, moradora da cidade de Eden, desapareceu em dezembro de 2001. À época, tinha 38 anos de idade. Naquele fim de ano, havia saído de casa para fazer compras de Natal em Martinsville, na Virgínia, a cerca de 45km de distância da cidade onde morava. Michele, no entanto, jamais voltou para casa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante as quase duas décadas e meia, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Michele foi encontrada. Não houve, além disso, qualquer sinal claro de crime. Da mesma forma, não tinha indícios de que ela teria planejado ir embora de forma proposital, com o intuito de abandonar a família. Ela é mãe de três filhos, à época com 19, 14 e 7 anos de idade.

Segundo informações da emissora local WFMY News 2, buscas foram feitas ao longo dos anos por autoridades do Condado de Rockingham, que abrange três subdivisões: Carolina do Norte, Nova Hampshire e Virgínia. No entanto, nenhuma prova ou pista surgiu. Coletas de depoimentos de familiares e possíveis testemunhas, inclusão do nome de Michele em bancos de dados nacionais de pessoas desaparecidas e reavaliações periódicas não foram suficientes.

Fim do processo de buscas e sentimentos mistos por parte da família

Na última sexta-feira (20/2), autoridades confirmaram ter encontrado Michele. Ela foi identificada na própria Carolina do Norte. Hoje, com 62 anos, vive outra vida. Ela está em segurança, e em boas condições de saúde. Não existem quaisquer indícios de que um crime teria sido praticado. Ela mesma pediu, de acordo com as autoridades, para que tanto a sua localização quanto mais informações sobre o caso não sejam compartilhadas.

A família vive um misto de emoções, segundo confirmou Barbara Byrd, prima de Michele. "Dá vontade de sair e gritar: 'Ela está viva, ela está viva'. Durante anos, não sabíamos se estávamos de luto ou à espera", relembrou, em entrevista à WFMY News 2. Ela também confirmou que a família jamais desistiu de procurá-la.

Leia também: Professora leva aluno sem-teto para morar com ela e é presa por abuso sexual



"A minha maior pergunta para ela é: o que aconteceu todos aqueles anos atrás? O que a fez ir embora?", questionou Barbara. Ela afirmou respeitar o pedido de privacidade da prima. No entanto, disse esperar que o contato com irmãos e filhos seja reestabelecido.











