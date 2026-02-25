InícioMundo
Trump cita "virada história" dos EUA no discurso do Estado da União

Republicano defendeu invasão militar na Venezuela que, segundo ele, resultou no aumento expressivo da produção de petróleo americano

Trump no púlpito da Câmara dos Representantes:
Trump no púlpito da Câmara dos Representantes: "Nossa nação está de volta. Mais rica e mais forte" - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds AFP)

No tradicional discurso do Estado da União, na noite desta terça-feira (24/2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou as façanhas de seu primeiro ano de governo e fez questão de classificar o momento do país como uma "virada histórica". "Nossa nação está de volta. Mais rica, mais forte e maior como nunca antes", declarou o republicano, aos gritos de "USA! USA!" de deputados e senadores republicanos.

Ao defender a gestão econômica de seu governo, Trump aproveitou para atacar o seu antecessor, Joe Biden. "O governo Biden e seus aliados no Congresso nos deram a pior inflação na história de nosso país. Mas, em 12 meses, meu governo reduziu a inflação ao nível mais baixo em mais de cinco anos", afirmou. "Hoje, depois de apenas um ano, posso dizer com dignidade e orgulho que alcançamos uma transformação como nunca vimos antes, uma reviravolta histórica", assegurou o titular da Casa Branca.

Além disso, o republicano comemorou os resultados da invasão norte-americana à Venezuela, que resultou na deposição do ditador Nicolás Maduro, que está preso em Nova York. Pouco depois da operação, que ocorreu em 3 de janeiro deste ano, Trump anunciou que a Venezuela venderia entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo a seu país.

No discurso desta terça-feira, Trump disse que os Estados Unidos receberam "mais de 80 milhões de barris" de petróleo "de nosso novo amigo e parceiro, a Venezuela". Segundo ele, "a produção de petróleo americano aumentou em mais de 600 mil barris diários" após o ataque militar. 

*Com informações da AFP 

 

Rodrigo Craveiro

Rodrigo Craveiro
25/02/2026
