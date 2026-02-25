Trump cita "virada história" dos EUA no discurso do Estado da União

Trump no púlpito da Câmara dos Representantes: "Nossa nação está de volta. Mais rica e mais forte" - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds AFP)

No tradicional discurso do Estado da União, na noite desta terça-feira (24/2), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou as façanhas de seu primeiro ano de governo e fez questão de classificar o momento do país como uma "virada histórica". "Nossa nação está de volta. Mais rica, mais forte e maior como nunca antes", declarou o republicano, aos gritos de "USA! USA!" de deputados e senadores republicanos.

Ao defender a gestão econômica de seu governo, Trump aproveitou para atacar o seu antecessor, Joe Biden. "O governo Biden e seus aliados no Congresso nos deram a pior inflação na história de nosso país. Mas, em 12 meses, meu governo reduziu a inflação ao nível mais baixo em mais de cinco anos", afirmou. "Hoje, depois de apenas um ano, posso dizer com dignidade e orgulho que alcançamos uma transformação como nunca vimos antes, uma reviravolta histórica", assegurou o titular da Casa Branca.

Além disso, o republicano comemorou os resultados da invasão norte-americana à Venezuela, que resultou na deposição do ditador Nicolás Maduro, que está preso em Nova York. Pouco depois da operação, que ocorreu em 3 de janeiro deste ano, Trump anunciou que a Venezuela venderia entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo a seu país.

No discurso desta terça-feira, Trump disse que os Estados Unidos receberam "mais de 80 milhões de barris" de petróleo "de nosso novo amigo e parceiro, a Venezuela". Segundo ele, "a produção de petróleo americano aumentou em mais de 600 mil barris diários" após o ataque militar.

*Com informações da AFP