Vídeo flagra carros sendo "engolidos" no meio da rua

Dois carros acabaram engolidos após uma cratera se abrir em uma via movimentada nos Estados Unidos. O incidente ocorreu nesta terça-feira (24/2), em Omaha, cidade no estado de Nebraska, na região Centro-Oeste dos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No registro, é possível ver que um carro e uma picape param em um cruzamento. Em seguida, o asfalto cede, e os veículos caem no buraco. Pessoas em volta logo se mobilizam para ajudar o motorista do carro menor a sair da cratera. O da picape, por outro lado, conseguiu fazê-lo por conta própria. As autoridades locais informaram que ninguém ficou ferido.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Veja o momento em que o asfalto cede e um buraco engole os dois veículos:
University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday— Daily Loud (@DailyLoud) February 25, 2026
pic.twitter.com/KZIiQ6BnQJ
Saiba Mais
- Mundo Ex-secretário do Tesouro dos EUA deixa Harvard por vínculo com Epstein
- Mundo Galaxy S26: os valores, novos recursos e atualizações do lançamento
- Mundo Por que a Justiça brasileira está absolvendo acusados de estuprar meninas de 12 e 13 anos
- Mundo Bafta: ativista insinua que emissora fez transmissão proposital de tiques
- Mundo Irã classifica comentários de Trump como 'grandes mentiras'
- Mundo Papa Leão XIV visitará Espanha, países africanos e Mônaco