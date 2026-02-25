InícioMundo
Vídeo flagra carros sendo "engolidos" no meio da rua

Câmera de segurança mostra momento em que veículos caem no buraco

Vídeo flagrou todo o momento - (crédito: Reprodução / X / @Daily Loud)
Vídeo flagrou todo o momento - (crédito: Reprodução / X / @Daily Loud)

Dois carros acabaram engolidos após uma cratera se abrir em uma via movimentada nos Estados Unidos. O incidente ocorreu nesta terça-feira (24/2), em Omaha, cidade no estado de Nebraska, na região Centro-Oeste dos Estados Unidos. 

No registro, é possível ver que um carro e uma picape param em um cruzamento. Em seguida, o asfalto cede, e os veículos caem no buraco. Pessoas em volta logo se mobilizam para ajudar o motorista do carro menor a sair da cratera. O da picape, por outro lado, conseguiu fazê-lo por conta própria. As autoridades locais informaram que ninguém ficou ferido. 

Veja o momento em que o asfalto cede e um buraco engole os dois veículos: 

25/02/2026 19:48
postado em 25/02/2026 19:48
