Vídeo flagra carros sendo "engolidos" no meio da rua

Dois carros acabaram engolidos após uma cratera se abrir em uma via movimentada nos Estados Unidos. O incidente ocorreu nesta terça-feira (24/2), em Omaha, cidade no estado de Nebraska, na região Centro-Oeste dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No registro, é possível ver que um carro e uma picape param em um cruzamento. Em seguida, o asfalto cede, e os veículos caem no buraco. Pessoas em volta logo se mobilizam para ajudar o motorista do carro menor a sair da cratera. O da picape, por outro lado, conseguiu fazê-lo por conta própria. As autoridades locais informaram que ninguém ficou ferido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja o momento em que o asfalto cede e um buraco engole os dois veículos:

University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday

pic.twitter.com/KZIiQ6BnQJ — Daily Loud (@DailyLoud) February 25, 2026