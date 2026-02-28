InícioMundo
EUA - ISRAEL X IRÃ

Sobe para 85 número de vítimas de ataque a escola no Irã

Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro"

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que a emissora afirma ser o local dos ataques mortais dos EUA e de Israel - (crédito: AFP)
O número de mortos em um ataque, neste sábado (28), contra uma escola no sul do Irã subiu para 85, informou a justiça iraniana, depois dos bombardeios americanos e israelenses contra a república islâmica.

"O número de mártires na escola para crianças de Minab aumentou para 85", segundo o Ministério Público local, citado pelo site Mizan Online, do Judiciário. 

Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de "ato bárbaro", que "constitui uma nova página sombria no histórico dos inúmeros crimes cometidos pelos agressores".

 

Por AFP
postado em 28/02/2026 14:32 / atualizado em 28/02/2026 14:37
