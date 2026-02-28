Altos funcionários iranianos foram mortos, diz oficial militar israelense

Rastros e explosões de interceptações de projéteis pelo sistema de defesa antimíssil Domo de Ferro de Israel sobre Tel Aviv em 28 de fevereiro de 2026 - (crédito: AFP)

Um oficial militar israelense afirmou que vários altos funcionários iranianos foram "eliminados" neste sábado (28) em ataques seletivos na república islâmica.

"Três locais onde eram realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram atacados simultaneamente e várias figuras essenciais para a gestão da campanha e o governo do regime foram eliminados", afirmou o oficial militar israelense em um comunicado.

