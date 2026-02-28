InícioMundo
EUA - ISRAEL X IRÃ

Altos funcionários iranianos foram mortos, diz oficial militar israelense

Três locais onde eram realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram atacados simultaneamente

Rastros e explosões de interceptações de projéteis pelo sistema de defesa antimíssil Domo de Ferro de Israel sobre Tel Aviv em 28 de fevereiro de 2026 - (crédito: AFP)
Rastros e explosões de interceptações de projéteis pelo sistema de defesa antimíssil Domo de Ferro de Israel sobre Tel Aviv em 28 de fevereiro de 2026 - (crédito: AFP)

Um oficial militar israelense afirmou que vários altos funcionários iranianos foram "eliminados" neste sábado (28) em ataques seletivos na república islâmica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Três locais onde eram realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram atacados simultaneamente e várias figuras essenciais para a gestão da campanha e o governo do regime foram eliminados", afirmou o oficial militar israelense em um comunicado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 28/02/2026 14:38
SIGA
x