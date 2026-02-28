Altos funcionários iranianos foram mortos, diz oficial militar israelense

Um oficial militar israelense afirmou que vários altos funcionários iranianos foram "eliminados" neste sábado (28) em ataques seletivos na república islâmica.
"Três locais onde eram realizadas reuniões do regime terrorista iraniano foram atacados simultaneamente e várias figuras essenciais para a gestão da campanha e o governo do regime foram eliminados", afirmou o oficial militar israelense em um comunicado.
