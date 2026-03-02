Imprensa iraniana confirma morte de viúva de Ali Khamenei

A imprensa iraniana confirmou a morte de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 anos, viúva do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei. A morte, confirmada pela agência de notícias Tasnim, aconteceu nesta segunda-feira (2/3), após dois dias internada em decorrência dos ferimentos sofridos em ataque conjunto de Estados Unidos e Israel no sábado (28/2).
O líder iraniano morreu no sábado no momento do ataque. Aos 86 anos, Khamenei governava o Irã desde 1989. Além do casal, o ataque vitimou a filha, neta e genro do líder.
Com a morte, o regime dos aiatolás segue no domínio do Irã. No domingo (1º/3), o aiatolá Alireza Arafi foi eleito líder interino e passa a chefiar o Conselho de Liderança, que deve decidir o novo comandante do país.
