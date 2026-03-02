Maconha é encontrada em caixões durante fiscalização em rodovia

Uma operação policial chamou atenção das autoridades na Região de Los Lagos, no sul do Chile, depois que agentes dos Carabineros de Chile encontraram vários pacotes de maconha escondidos dentro de caixões em um caminhão fiscalizado na Carretera Austral, uma das principais rodovias da região. A operação ocorreu em 25 de fevereiro e faz parte do “Plano Verão Seguro”, ação de prevenção e controle de criminalidade nas rotas de circulação nesta época do ano.

Durante a abordagem, policiais perceberam que o motorista do caminhão, um homem de 41 anos, não tinha a documentação exigida e ainda estava com uma ordem de prisão em aberto por tráfico de drogas. Isso levou à verificação mais detalhada da carga, que revelou mais de 20 caixões vazios, dentro dos quais foram encontrados quatro pacotes contendo cerca de 4,23 quilos de cannabis sativa, avaliados em aproximadamente R$ 247 mil.

O veículo havia saído da cidade de Chaitén em direção ao porto de Caleta Gonzalo, no trecho da Carretera Austral, quando foi parado pelos agentes. A apreensão da droga e a descoberta da forma inusitada de transporte surpreenderam as equipes policiais, que relataram o fato como um casos mais atípicos registrados recentemente na região.

Além do motorista, outros dois ocupantes do caminhão, de 36 e 40 anos, foram detidos no local. Os três foram entregues às autoridades e deverão responder judicialmente assim que os procedimentos investigativos conduzidos pelo Ministério Público chileno forem concluídos.

A delegada presidencial provincial de Palena, Marisol Mora, elogiou o trabalho dos Carabineros pela inspeção minuciosa e pela descoberta da droga oculta em um meio de transporte tão inusitado, destacando a importância da ação para coibir o tráfico na região.

A investigação segue em andamento e os detidos aguardam a formalização das acusações nos tribunais chilenos.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe