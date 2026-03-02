Jornalista quebra protocolo e celebra morte de Khamenei: "Queime no inferno"

A jornalista comemorou ao vivo e nas redes após a confirmação da morte do aiatolá - (crédito: Reproducão/redesocialX)

A apresentadora da Sky News Australia, Rita Panahi, protagonizou um momento de forte repercussão ao comentar, ao vivo, sobre a morte do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã. A declaração foi feita no sábado (28/2). Em tom exaltado, a jornalista reagiu às informações da morte de Khamenei e disparou: “Queime no inferno, seu filho da p***”. Em seguida, afirmou que, após décadas de “tirania islâmica”, acreditava que o país poderia estar prestes a viver uma mudança histórica. “Nunca imaginei que veria este dia”, acrescentou.

Confira o momento:

Nas redes sociais a jornalista também comemorou: “Acabou. Que bom que você se foi, cão islamista.” escreveu em uma postagem na rede X, confira:

It's done. Good riddance, you Islamist dog. ???? pic.twitter.com/c37yf66kcG — Rita Panahi (@RitaPanahi) February 28, 2026

A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto parte do público apoiou a manifestação, citando críticas ao regime iraniano, outros classificaram a postura como inadequada para um ambiente jornalístico.

Rita Panahi nasceu no Irã e se refugiou com a família na Austrália nos anos 1980. A experiência pessoal sob o regime iraniano é frequentemente mencionada por ela ao abordar temas como repressão política e direitos das mulheres. Conhecida por posições conservadoras, a apresentadora costuma adotar um tom contundente ao tratar de assuntos relacionados ao governo de Teerã.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes



