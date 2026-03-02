InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Trump garante poder ofensivo dos EUA contra Irã: "Tempo que for necessário"

Presidente dos EUA afirma que ofensiva contra o Irã pode se estender por até um mês, mas sustenta que operações estão "à frente do cronograma"

Trump durante uma cerimônia da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca em 2 de março de 2026, em Washington, DC. - (crédito: SAUL LOEB / AFP)
Trump durante uma cerimônia da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca em 2 de março de 2026, em Washington, DC. - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2/3), durante a cerimônia da Medalha de Honra da Casa Branca que a guerra contra o Irã pode durar quatro ou cinco semanas. Segundo ele, o país tem capacidade militar para manter a ofensiva pelo tempo que for necessário. “Leve o tempo que levar, quatro ou cinco semanas, nós temos a capacidade de durar o quanto for necessário”, declarou durante entrevista. Ainda de acordo com o presidente, as operações estão “muito à frente do cronograma”.

Trump disse que uma missão voltada a atingir a liderança militar adversária estava prevista para durar quatro semanas, mas foi concluída em uma hora. “Muito à frente do nosso cronograma”, reiterou.

Ao comentar a possibilidade de o conflito se estender por várias semanas, respondeu a críticas veiculadas na imprensa. “Eu não fico entediado”, afirmou.

O presidente também declarou que os Estados Unidos estão “aniquilando” a marinha do Irã. “Nós já afundamos 10 embarcações, que agora estão no fundo do mar”, disse. Ele acrescentou que o objetivo é garantir que o país “nunca tenha armas nucleares”.

Durante a coletiva, Trump lamentou a morte de quatro militares norte-americanos. “Em memória deles, continuaremos essa missão com ferocidade e acabaremos com essa ameaça terrorista imposta ao povo americano”, afirmou.

Ele também citou a morte do general Qassem Soleimani, ocorrida em operação anterior. “Nós matamos o general Soleimani, que era o pai desse tipo de ataque via estradas. Foi para a nossa segurança e agora acabamos com essas ameaças intoleráveis”, declarou.

Trump acrescentou que acreditava haver um acordo com o Irã e que considerava que “estava tudo certo”. “O regime iraniano não pode continuar a financiar ações terroristas em outros lugares”, disse.

Familiares dos militares mortos participaram da coletiva e foram homenageados pelo presidente, que voltou a defender a continuidade das ações militares.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 02/03/2026 15:45 / atualizado em 02/03/2026 15:45
