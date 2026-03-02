Trump surge com vermelhidão no pescoço e levanta especulações

Durante a primeira aparição pública após iniciar ataques coordenados com Israel contra o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção por conta de uma vermelhidão com descamação na pele, no lado direito do pescoço. Trump participou de uma cerimônia, nesta segunda-feira (2/3), para a entrega de medalhas de honra a ex-soldados que lutaram na guerra do Vietnã e na Segunda Guerra Mundial.

Uma fotografia tirada no evento mostra uma área vermelha e coberta de cascas no pescoço do republicano de 79 anos. O médico pessoal do presidente, Sean Barbarella, afirma que o hematoma é resultado de um tratamento preventivo.

“O presidente Trump usa um creme que é aplicado amplamente no lado direito do pescoço, que é um tratamento cutâneo preventivo, receitado pelo médico da Casa Branca”, explica Barbarella. “O presidente segue este tratamento por uma semana e a vermelhidão deve persistir por algumas semanas”.





A saúde de Trump é alvo de especulações desde o início do segundo mandato. Semanas atrás, ele foi filmado de cabeça baixa durante um conselho de ministros. Internautas interpretaram como um cochilo do presidente.

Em janeiro, outra mancha foi vista, dessa vez em uma das mãos de Trump. Ele justificou como uma “pancada na mesa”.

O uso de aspirina também já foi uma das justificativas dadas pelo republicano para os constantes hematomas. O analgésico é conhecido por fluidificar o sangue e, em alguns casos, pode causar sangramentos internos.