Imagens impressionantes mostram homem sendo prensado em elevador

Uma cena impressionante viralizou nas redes sociais. Um homem escapou da morte por muito pouco no momento em que saía de um elevador. O caso ocorreu na cidade de Valsat, na Índia.

As imagens do acidente foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira (4/3), e nelas é possível ver o momento que o elevador para em um andar e o homem desembarca, porém, em questão de milésimos o elevador começa a subir em alta velocidade.

O homem, que não teve a identidade revelada, se safou por pouco de ser esmagado, caindo no chão e até batendo a cabeça na soleira do elevador. O vídeo foi tão impactante que internautas questionaram ao Grok (inteligência artificial da rede social X) sobre a veracidade das imagens. A ferramenta confirmou.

Confira o vídeo:

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes