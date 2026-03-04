Imagens impressionantes mostram homem sendo prensado em elevador

Uma cena impressionante viralizou nas redes sociais. Um homem escapou da morte por muito pouco no momento em que saía de um elevador. O caso ocorreu na cidade de Valsat, na Índia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As imagens do acidente foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira (4/3), e nelas é possível ver o momento que o elevador para em um andar e o homem desembarca, porém, em questão de milésimos o elevador começa a subir em alta velocidade.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O homem, que não teve a identidade revelada, se safou por pouco de ser esmagado, caindo no chão e até batendo a cabeça na soleira do elevador. O vídeo foi tão impactante que internautas questionaram ao Grok (inteligência artificial da rede social X) sobre a veracidade das imagens. A ferramenta confirmou.
Confira o vídeo:
Ver essa foto no Instagram
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
Saiba Mais
- Mundo Guarda Costeira conta detalhes da morte de astro do ‘Pesca Mortal’
- Mundo A mulher que escreveu livro sobre a morte do marido e agora é julgada pelo seu assassinato
- Mundo Legendários brasileiros ficam presos em Dubai: "Estourou a guerra"
- Mundo Guerra dos EUA e de Israel contra o Irã é legal? O que diz a lei internacional
- Mundo "Se não nos matarem, ficaremos aqui": o temor dos iranianos com escassez de comida e bombardeios
- Mundo Por que o governo espanhol atraiu a ira de Trump com decisão sobre uso de bases para ataques contra o Irã