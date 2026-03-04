InícioMundo
SUSTO

Imagens impressionantes mostram homem sendo prensado em elevador

É possível ver o momento que o elevador para em um andar e o homem desembarca, porém, em questão de milésimos o elevador começa a subir

O homem quase foi esmagado pelo elevador - (crédito: Reprodução/ redes socias)
O homem quase foi esmagado pelo elevador - (crédito: Reprodução/ redes socias)

Uma cena impressionante viralizou nas redes sociais. Um homem escapou da morte por muito pouco no momento em que saía de um elevador. O caso ocorreu na cidade de Valsat, na Índia.

As imagens do acidente foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira (4/3), e nelas é possível ver o momento que o elevador para em um andar e o homem desembarca, porém, em questão de milésimos o elevador começa a subir em alta velocidade. 

O homem, que não teve a identidade revelada, se safou por pouco de ser esmagado, caindo no chão e até batendo a cabeça na soleira do elevador. O vídeo foi tão impactante que internautas questionaram ao Grok (inteligência artificial da rede social X) sobre a veracidade das imagens. A ferramenta confirmou.

Confira o vídeo:

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por PUNE PULSE (@punepulse)

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 04/03/2026 19:41
