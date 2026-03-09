"Peixe do fim do mundo" aparece em praia no México

Essa espécie costuma viver a cerca de 900 metros de profundidade, e se reproduz em áreas pouco exploradas do oceano - (crédito: Reprodução/Instagram)

Dois peixes-remo, uma espécie marinha rara que vive em grandes profundidades, apareceram em águas rasas na praia de Cabo San Lucas, no México, e mobilizaram banhistas em uma tentativa de resgate. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, mostrando pessoas tentando devolver os animais ao mar.

Nas imagens, os peixes aparecem se debatendo próximos à areia enquanto frequentadores da praia se aproximam para tentar empurrá-los de volta para a parte mais funda.

De acordo com informações do site americano USA Today, duas irmãs estavam no local quando perceberam algo incomum brilhando na água. Uma delas entrou no mar para ajudar o animal e recebeu apoio de outras pessoas que estavam na praia. Enquanto tentavam conduzir o primeiro peixe de volta ao oceano, um segundo foi avistado próximo à costa.

O peixe-remo (Regalecus glesne) é considerado um dos maiores peixes ósseos do mundo. Em alguns casos, pode ultrapassar nove metros de comprimento. O animal tem corpo longo, prateado e achatado, além de uma barbatana dorsal vermelha que percorre quase toda a extensão do corpo.

Essa espécie costuma viver a cerca de 900 metros de profundidade, e se reproduz em áreas pouco exploradas do oceano. Por esse motivo, encontros com o peixe-remo são raros e geralmente ocorrem quando os animais estão mortos, debilitados, desorientados ou à beira da morte.

Devido ao tamanho e ao formato incomum, o peixe-remo também está associado a antigas histórias de serpentes marinhas contadas por navegadores. Além disso, ganhou o apelido popular de “peixe do fim do mundo”.

Há ainda uma crença em alguns países de que a aparição do animal próximo à costa poderia indicar a ocorrência de terremotos, tsunamis ou significam mau presságio. Outra hipótese da mitologia japonesa diz que eles sobem propositalmente quando sentem que há problemas no horizonte.

No entanto, não existe nenhuma comprovação oficial.