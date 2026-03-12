InícioMundo
ÁFRICA

Parlamento do Senegal aprova lei que compara homossexualidade à necrofilia

Pena máxima pode chegar à até 10 anos de prisão

Parlamento senegales aprovou o projeto de lei nesta quarta-feira (12/3) - (crédito: wikimedia commons Bajpaiabhinav)
Parlamento senegales aprovou o projeto de lei nesta quarta-feira (12/3) - (crédito: wikimedia commons Bajpaiabhinav)

O parlamento senegalês aprovou, nesta quinta-feira (12/3), um projeto de lei que dobra a pena de prisão para atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Em um dos trechos, a homossexualidade é comparada a necrofilia e zoofilia, com previsão de até 10 anos de reclusão ou uma multa de 10 milhões de francos CFA, aproximadamente R$ 93 mil.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O texto também determina punições para quem “promove” ou “financia” a homosexualidade. A justificativa seria tentar restringir organizações que apoiam a agenda de sexualidade. O projeto de lei foi apresentado no último mês pelo primeiro-ministro, Ousmane Sonko, sendo aprovado no parlamento por 135 votos a zero com três abstenções.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a votação alguns ministros senegaleses argumentaram que a legislação anterior referente ao assunto, criada em 1996, era branda demais. Nas últimas semanas, grupos islâmicos têm ido às ruas no Senegal para fazer manifestações em apoio à nova medida. Neste mesmo período, a polícia senegalesa intensificou ações contra pessoas suspeitas de serem homossexuais, prendendo pelo menos 12 pessoas.

Com a aprovação do texto, Senegal se junta a outros países que também tem penas de 10 anos ou mais para homossexualidade, como Quênia, Serra Leoa e Tanzânia. Já Somália, Uganda e Mauritânia está prevista na legislação pena de morte.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 12/03/2026 14:07 / atualizado em 12/03/2026 14:11
SIGA
x