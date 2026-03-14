Ataque à embaixada dos EUA em Bagdá escala guerra contra o Irã

Um drone atingiu a embaixada dos EUA em BagdÃ¡ em 14 de marÃ§o, afirmou um oficial de seguranÃ§a iraquiano, enquanto um jornalista da AFP observava a fumaÃ§a subindo do complexo. - (crédito: AFP / UGC / UNKNOWN - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE)

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi alvo de um ataque com drones, neste sábado (14/3), poucas horas depois de o presidente Donald Trump anunciar o bombardeio da ilha iraniana de Khark, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do país. O conflito já deixou cerca de 2 mil mortos desde o início das ofensivas, há três semanas.

A embaixada americana na capital do Iraque foi atingida durante a madrugada. Testemunhas relataram a presença de fumaça escura sobre o complexo diplomático, localizado na chamada Zona Verde, área altamente protegida que concentra embaixadas, instituições internacionais e prédios do governo.

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Fontes de segurança disseram à Agência France-Presse (AFP) que o ataque foi realizado com drones. Outra autoridade mencionou também disparos de foguetes e informou que um projétil caiu próximo à pista de pouso do complexo diplomático.

O ataque ocorreu poucas horas após bombardeios em Bagdá contra posições de grupos armados iraquianos pró-Irã. Segundo autoridades locais, ao menos três pessoas morreram, entre elas uma “personalidade importante” ligada às Brigadas do Hezbollah, organização classificada como terrorista por Washington.

Esse é o segundo ataque contra a missão diplomática americana no Iraque desde o início da guerra.

O Iraque acabou sendo arrastado para o conflito depois que milícias locais alinhadas a Teerã passaram a reivindicar ataques frequentes com drones contra tropas americanas e instalações petrolíferas. Em resposta, posições dessas facções passaram a ser alvo de operações atribuídas aos Estados Unidos ou a Israel.

A escalada ocorre no mesmo momento em que Estados Unidos e Israel intensificam os bombardeios contra o Irã.

Ataque à ilha petrolífera

Na noite de sexta-feira (13/3), o presidente Donald Trump anunciou que forças americanas bombardearam a ilha iraniana de Khark, considerada estratégica para a economia do país.

Localizada no Golfo Pérsico, a ilha concentra aproximadamente 90% da exportação de petróleo do Irã, sendo uma das infraestruturas energéticas mais importantes da região.

Autoridades iranianas negaram que os ataques tenham causado danos relevantes às instalações. O bombardeio foi elogiado pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que classificou a operação como um “duro golpe” contra Teerã. Segundo ele, o conflito entrou em uma “fase decisiva”.

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“Entramos na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime iraniano de sobreviver enquanto impõe sofrimento crescente ao próprio povo”, afirmou Katz em pronunciamento televisionado.

O ministro também afirmou que a Força Aérea israelense conduz uma nova onda de ataques contra Teerã e outras regiões do país.

Conflito se intensifica

Mais cedo, uma explosão atingiu uma manifestação na capital iraniana, matando ao menos uma mulher, segundo autoridades locais.

Em meio à escalada militar, Washington também decidiu flexibilizar algumas sanções contra a Rússia para facilitar o escoamento de petróleo no mercado internacional, pressionado pela instabilidade no Golfo.

A decisão foi criticada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que afirmou que a medida pode fortalecer Moscou economicamente em meio à guerra na Ucrânia.

Além disso, os Estados Unidos confirmaram neste sábado (14/3) a morte dos seis militares que estavam a bordo de um avião de reabastecimento aéreo que caiu no Iraque.

Segundo autoridades americanas, a aeronave participava de operações militares relacionadas ao conflito regional quando sofreu o acidente. As causas da queda ainda estão sendo investigadas.

Guerra entra na terceira semana

A guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã entrou neste sábado na terceira semana de confrontos, com ataques simultâneos em diferentes países do Oriente Médio. O conflito começou em 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos iniciaram uma ofensiva militar contra o Irã. Desde então, a guerra já deixou cerca de 2 mil mortos no Irã e não há previsão de cessar-fogo.

Além do Irã, a guerra já impacta diretamente territórios como Iraque, Síria e áreas do Golfo Pérsico, onde milícias pró-Teerã passaram a atacar bases militares americanas e instalações estratégicas.

Analistas ouvidos pela AFP avaliam que o conflito pode se expandir ainda mais caso novos países sejam arrastados para a disputa ou se ataques atingirem rotas vitais de energia, como o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.