Morre Jürgen Habermas, filósofo que marcou o pensamento democrático, aos 96 anos

O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, um dos pensadores mais influentes do século XX e início do XXI, morreu neste sábado (14), aos 96 anos, na cidade de Starnberg, no sul da Alemanha. A informação foi confirmada pela editora Suhrkamp, citando a família do intelectual. A informação foi confirmada pela família à Agência France-Presse.
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Reconhecido mundialmente por suas reflexões sobre democracia, comunicação e vida pública, Habermas marcou profundamente a filosofia contemporânea e o debate político europeu.
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Nascido em 18 de junho de 1929, em Düsseldorf, Habermas cresceu durante o período do nazismo, experiência que influenciou decisivamente seu pensamento político e filosófico. Ao longo da vida, ele dedicou sua obra a compreender os fundamentos da democracia e as condições para o diálogo racional nas sociedades modernas.
Habermas se tornou uma das principais figuras da chamada segunda geração da Escola de Frankfurt, tradição intelectual associada à teoria crítica da sociedade. Seu trabalho buscou analisar as tensões entre capitalismo, democracia e racionalidade pública, defendendo que a vida democrática depende de processos de debate livre e argumentação racional entre cidadãos.
Entre suas contribuições mais conhecidas está a obra Teoria do agir comunicativo, publicada em 1981, na qual desenvolveu o conceito de racionalidade comunicativa — a ideia de que a linguagem e o diálogo são instrumentos centrais para a construção de consensos sociais e políticos. Outro livro fundamental, Mudança estrutural da esfera pública (1962), analisou o surgimento do debate público moderno e a relação entre sociedade, mídia e democracia.
Além da produção acadêmica, Habermas tornou-se um intelectual público ativo, frequentemente intervindo em debates políticos na Alemanha e na Europa. Defensor da integração europeia e crítico de tendências autoritárias e nacionalistas, ele também participou de discussões sobre memória histórica, direitos humanos e os rumos da democracia no mundo contemporâneo.
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Mesmo após se aposentar da Universidade de Frankfurt, em 1994, o filósofo continuou escrevendo e participando do debate público. Em seus últimos anos, demonstrou preocupação com o crescimento das tensões geopolíticas e com o que considerava uma crescente “lógica da guerra” nas decisões políticas internacionais.
Considerado por muitos o intelectual alemão mais influente do pós-guerra, Habermas recebeu diversos prêmios e distinções ao longo da carreira. Sua obra, traduzida para dezenas de idiomas, segue como referência central para áreas como filosofia política, sociologia, teoria da comunicação e estudos da democracia.
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