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Colômbia denuncia suposto bombardeio do Equador

Gustavo Petro, presidente colombiano, ordena investigação sobre bomba supostamente caída de avião na fronteira com o país vizinho e denuncia a morte de 27 pessoas. Líder equatoriano desmente acusações

Bomba em Vereda El Amarradero, perto da fronteira entre os países - (crédito: Wilmar Garzon Melendes/AFP)
Bomba em Vereda El Amarradero, perto da fronteira entre os países - (crédito: Wilmar Garzon Melendes/AFP)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, usou o próprio perfil na rede social X para denunciar que uma "bomba" não detonada foi localizada muito perto da fronteira com o Equador, na região de Vereda El Amarradero, no departamento de Narino. "Investigar com profundidade esta bomba caída de um avião na fronteira colombiana com o Equador. Caiu a 100m da moradia de uma família camponesa empobrecida", escreveu Petro. "Os bombardeios na fronteira de Colômbia e Equador não parecem ser nem de grupos armados, pois eles não têm aviões, nem da força pública da Colômbia. Eu não dei esta ordem. Há 27 cadáveres calcinados e a explicação não é credível", acrescentou. 

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Por sua vez, o presidente do Equador, Daniel Noboa, respondeu a Petro no mesmo ambiente virtual e negou qualquer envolvimento de seu país em um suposto bombardeio. "Desde o primeiro dia, temos combatido o narcoterrorismo em todas as suas formas: aqueles que operam nas ruas e aqueles que, desde a política ou até mesmo da função judicial, se prestam a proteger os delinquentes. Hoje, com a cooperação internacional, continuamos nessa luta, bombardeando os locais que serviram de esconderijo para esses grupos, em sua maioria colombianos que o próprio governo permitiu infiltrar-se em nosso país por negligência em suas fronteiras", afirmou. "Presidente Petro, suas declarações são falsas; estamos atuando em nosso território, não no seu. Não daremos um passo atrás."

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A acusação de Bogotá contra Quito é um capítulo a mais da guerra diplomática, comercial e tarifária que tem se escalado entre os dois governos. Para Arturo Moscoso — diretor da Faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Universidad Internacional de Ecuador (UIDE, em Quito) —, é necessário tratar a denúncia de Petro com cautela. "Não há provas conclusivas, pelo menos por enquanto, de que o Equador tenha bombardeado o território colombiano. O que existe é uma região fronteiriça extremamente complexa, onde grupos armados operam em ambos os lados e onde o Equador está conduzindo uma ofensiva militar muito intensa", explicou ao Correio. 

Nesse contexto, Moscoso entende que Petro faz algo politicamente significativo. "Ele está levando a questão a um nível público e internacional, o sugere não apenas uma preocupação com a segurança, mas também uma intenção de estabelecer limites e controlar a narrativa", observou. O estudioso advertiu sobre consequências importantes do incidente, mesmo sem a sua confirmação. "Primeiro, haveria aumento da  tensão diplomática entre os dois países. Segundo, existe o risco de falta de coordenação no combate ao crime transnacional, que depende precisamente da cooperação. E terceiro, qualquer incidente na fronteira poderia ser reinterpretado como agressão estatal, aumentando o risco de uma crise", disse Moscoso. Ele reconhece o risco real de uma "escalada política e militar na fronteira" e vê vários fatores sensíveis para isso: a estratégia equatoriana de mão dura contra o narcotráfico; e uma política colombiana mais orientada à negociação, com dificuldade de controle territorial.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/03/2026 05:58
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