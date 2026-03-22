Alckmin e Lu participam de missa em celebração pelos 10 anos da Rota da Luz

Lu Alckmin participa de missa em celebração pelos 10 anos da Rota da Luz - (crédito: Ana Paula Cruz/Santuário Nacional Aparecida)

Lu Alckmin, esposa do vice-presidente da República e Geraldo Alckmin (PSB), participaram neste domingo (22/3), às 8h, de uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, em comemoração aos 10 anos da Rota da Luz. O trajeto religioso foi idealizado por ela durante o período em que foi primeira-dama de São Paulo.

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"Nestes 10 anos de jornada, a Rota da Luz conduziu milhares de peregrinos em segurança, rumo à Aparecida. Thomaz, meu filho amado, continuará me dando forças para seguir essa missão de levar os romeiros à capital da fé", disse Lu Alckmin, nas redes sociais.

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A missa foi conduzida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes, que destacou, durante a homilia, a importância da fé, da solidariedade e da convivência. “Humanidade, reforçar boas amizades, oração é o caminho para chegarmos à glória”, afirmou. Além disso, o religioso abordou a necessidade de ajudar os mais vulneráveis e mencionou a Campanha da Fraternidade, cujo tema neste ano é fraternidade e moradia.

Durante a celebração, Dom Orlando ressaltou a presença do vice-presidente e de Lu Alckmin, pedindo uma salva de palmas aos dois. Ele também destacou a relevância da Rota da Luz para os fiéis. “Temos uma romaria muito especial. A romaria da Rota da Luz, já há dez anos perseverando”, disse.

Dom Orlando ressaltou a humanidade de Jesus, que se comove, chora e valoriza a amizade, mostrando-se próximo das dores humanas, inclusive diante das guerras e dos sofrimentos do mundo.

“Aprendamos a ser humanos. Quanta maldade há neste mundo, e Jesus nos mostra o humanismo da amizade. Vamos reforçar nossa amizade com Ele e com os outros, para que cresçamos em humanidade”, afirmou o arcebispo.

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A celebração marca uma década da criação do percurso religioso, que reúne milhares de romeiros todos os anos. A edição de 2026 teve início no dia 15 de março, em Mogi das Cruzes, e terminou com a chegada ao Santuário após sete noites de caminhada e momentos de reflexão.

Mais do que um trajeto físico, a Rota da Luz se consolidou como símbolo de superação e segurança para os peregrinos que seguem até Aparecida, oferecendo um caminho estruturado e sinalizado até o principal destino do turismo religioso no país.

O que é a Rota da Luz

A Rota da Luz foi criada a partir de uma sugestão do padre Rosalvino Morán, durante o período em que Lu Alckmin era primeira-dama de São Paulo. O objetivo foi oferecer mais segurança aos romeiros que seguiam pela Rodovia Presidente Dutra, frequentemente expostos a riscos no trajeto.

A concepção do percurso também está ligada a um momento pessoal marcante da idealizadora. Durante a definição do trajeto, seu filho, Thomaz Alckmin, morreu em um acidente aéreo, episódio que deu ainda mais significado à criação da rota.