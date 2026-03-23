Nova função do Instagram prioriza vídeos curtos no lugar das fotos

0 feed a princípio vai parecer o mesmo, com os stories na parte de cima, mas no lugar das fotos, agora ficam os reels - (crédito: Getty Images)

*Por Laura Vilas Boas

O Instagram está testando uma nova interface, chamada de "acesso antecipado". A grande novidade é a mudança de lugar dos Reels, que agora passa a ser a página inicial do aplicativo. Por enquanto, o recurso parece estar restrito ao sistema iOS.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para ter acesso, o usuário deve clicar no convite que é representado por um crachá no canto superior direito da tela, ao lado das notificações. Ao clicar, poderá visualizar o acesso antecipado, e também sair no momento que quiser, clicando no crachá novamente.

Ativando a opção nova, o feed a princípio vai parecer o mesmo, com os stories na parte de cima, mas no lugar das fotos, agora ficam os reels. Além de vídeos curtos, é possível conferir fotos e carrosséis, tudo em tela cheia.

Para acessar o feed com as fotos, será necessário entrar na aba no meio, que se chama “Seus Feeds”, na qual o usuário tem acesso a alguns tipos de feeds diferentes: Seguindo, Amigos e Mais Recentes, podendo adicionar ou remover livremente.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe