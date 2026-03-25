Pesquisadores investigam se esqueleto encontrado sob igreja é de D'Artagnan

Ossada foi encontrada em obras de igreja do século 13 - (crédito: Reprodução Wikipedia)

A lenda dos Três Mosqueteiros promete ganhar um novo capítulo. Um esqueleto que seria de D’Artagnan, militar francês que inspirou o romance de Alexandre Dumas, foi encontrado na cidade holandesa de Maastricht, conforme divulgado pela imprensa local nesta quarta-feira (25/3).

A descoberta aconteceu em uma igreja do século 13, que passava por reparos após um desabamento. O diácono Jos Valke afirmou, ao canal L1 Nieuws, que há fortes indícios de que o corpo pertença a D’Artagnan.

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“A localização do túmulo indica que se tratava de uma pessoa importante: o esqueleto foi encontrado onde ficava o altar, e apenas membros da realeza ou outras figuras importantes eram enterrados sob um altar naquela época", afirma. Uma moeda francesa também foi encontrada ao lado dos restos mortais.

A localização da ossada coincide com os registros históricos, que apontam que o militar do corpo de elite dos cavaleiros do rei Luís XIV morreu em 1673, durante o cerco de Maastricht. Os restos mortais foram levados a um instituto arqueológico nos Países Baixos. Além disso, uma amostra de DNA foi coletada e está sendo analisada em um laboratório alemão.