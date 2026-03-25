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Os três mosqueteiros

Pesquisadores investigam se esqueleto encontrado sob igreja é de D'Artagnan

Militar francês foi inspiração para romance publicado em 1844. Amostras de DNA foram levadas a laboratório

Ossada foi encontrada em obras de igreja do século 13 - (crédito: Reprodução Wikipedia)
Ossada foi encontrada em obras de igreja do século 13 - (crédito: Reprodução Wikipedia)

A lenda dos Três Mosqueteiros promete ganhar um novo capítulo. Um esqueleto que seria de D’Artagnan, militar francês que inspirou o romance de Alexandre Dumas, foi encontrado na cidade holandesa de Maastricht, conforme divulgado pela imprensa local nesta quarta-feira (25/3).

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A descoberta aconteceu em uma igreja do século 13, que passava por reparos após um desabamento. O diácono Jos Valke afirmou, ao canal L1 Nieuws, que há fortes indícios de que o corpo pertença a D’Artagnan.

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“A localização do túmulo indica que se tratava de uma pessoa importante: o esqueleto foi encontrado onde ficava o altar, e apenas membros da realeza ou outras figuras importantes eram enterrados sob um altar naquela época", afirma. Uma moeda francesa também foi encontrada ao lado dos restos mortais. 

A localização da ossada coincide com os registros históricos, que apontam que o militar do corpo de elite dos cavaleiros do rei Luís XIV morreu em 1673, durante o cerco de Maastricht. Os restos mortais foram levados a um instituto arqueológico nos Países Baixos. Além disso, uma amostra de DNA foi coletada e está sendo analisada em um laboratório alemão.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 25/03/2026 20:27
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