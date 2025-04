SpaceX lança 1ª missão tripulada para sobrevoar polos terrestres

A SpaceX lançou, na noite de segunda-feira (31/3), a primeira missão tripulada para sobrevoar as regiões polares terrestres.

Chamada Fram2, a missão deve durar de três a cinco dias e conta com quatro astronautas. A tripulação partiu do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo de uma cápsula Dragon.

Durante o tempo em órbita da Fram2, a tripulação está planejando tirar o primeiro raio-x no espaço, realizar estudos de exercícios para manter a massa muscular e esquelética e cultivar cogumelos em microgravidade.

"Com o mesmo espírito pioneiro dos primeiros exploradores polares, buscamos trazer de volta novos dados e conhecimento, para avançarmos nos objetivos de longo prazo da exploração espacial", disse o comandante da missão, Chun Wang.

Wang escolheu os demais tripulantes: a comandante do veículo, Jannicke Mikkelsen; a piloto e pesquisadora de robótica alemã Rabea Rogge e o especialista e oficial médico Eric Philips. Eles conduzirão 22 pesquisas projetadas para ajudar a avançar as capacidades para exploração espacial de longa duração e compreensão da saúde humana no espaço.

Na madrugada desta terça-feira (1ª/4), a SpaceX compartilhou as primeiras vistas das regiões polares da Terra. Veja:

A equipe treinou durante oito meses para a viagem. Ao retornar à Terra, a tripulação tentará sair da nave sem o suporte médico adicional, como parte de um estudo para entender o quão bem os astronautas podem executar tarefas básicas após um voo espacial.

