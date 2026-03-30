EUA: vencedor de reality deverá pagar três vezes o prêmio para Receita

Richard Hatch, primeiro vencedor do reality show norte-americano “Survivor”, onde embolsou a quantia de um milhão de dólares, voltou aos holofotes da mídia após ser condenado a pagar à Receita Federal dos Estados Unidos uma quantia três vezes maior que o valor do prêmio conquistado.
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A condenação de Hatch ocorreu depois de uma longa batalha com o Internal Revenue Service (IRS) - a agência federal dos Estados Unidos responsável pela coleta de impostos federais -, tendo a sentença final decretada em 17 de março. A condenação se deve ao fato dele ter sonegado impostos referentes ao prêmio recebido na temporada de 2000, um carro recebido durante o programa e a serviços prestados a uma estação de rádio.
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Mesmo 25 anos depois de ter cometido o crime, Hatch será obrigado a pagar um total de US$ 3,3 milhões, quantia equivalente a R$ 17 milhões. O reality que Hatch foi campeão atualmente está na 50º edição. Nele, um grupo de pessoas é abandonado em um local remoto, onde tem que passar por diversos testes para conquistar o prêmio de um milhão de dólares.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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