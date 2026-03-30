Milionário não se contenta com fortuna e furta US$ 12 mil de residência

Um milionário norte-americano identificado como James Farthing, de 51 anos, foi preso no último sábado (28/3) acusado de ter roubado US$ 12 mil (aproximadamente R$ 63 mil) em dinheiro de uma residência, em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos. As imagens de segurançao flagraram invadindo uma casa. O caso chama atenção porque Farthing ganhou, há menos de um ano, um prêmio de US$ 167,3 milhões (cerca de R$ 880 milhões) na loteria Powerball.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a emissora Lex18, após o crime, Farthing fugiu em um Porsche preto, veículo qual foi adquirido após se tornar milionário. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado pela polícia pouco tempo depois. Durante a abordagem, os agentes encontraram maconha e um baseado já bolado para consumo dentro do veículo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O vencedor do prêmio milionário acumula outras passagens recentes pela polícia. Essa é a terceira vez que Farthing é preso desde que recebeu o prêmio milionário, em abril do ano passado. Dias após ganhar na loteria, ele também foi detido em um resort, no estado da Flórida.
Farthing comemorava o prêmio com a namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, que também foi detida. Os dois foram presos após se envolverem em uma confusão com um policial. Segundo a imprensa local, ele chegou a se declarar culpado nesse caso.
Após esse caso, o passado de Farthing veio à tona. Com a extensa lista de crimes acumulados, o norte-americano foi caracterizado como "reincidente em crime grave". Com acusações de estrangulamento, venda de cocaína, subordinação para o uso de medicamentos controlados como Xanax e Oxicodona, armas de fogo roubadas. Até mesmo a mãe do criminoso se envolveu com o filho em um esquema de tráfico de maconha, em que ambos foram indiciados.
- Leia mais aqui: Homem detalha em desenhos a experiência de quase-morte
Nem na prisão, James se contetou. Atrás das grades, seus crimes cresceram. Entre as acusações estão, agressões, posse de entorpecentes, agiotagem, jogos de azar e tráfico de drogas. O longo passado criminal passa por cerca de 25 instituições correcionais ao longo da vida, e estando detido durante 30 anos.
Nesse episódio recente, o suspeito teria violado regras de liberdade condicional ao deixar o estado de Kentucky sem autorização. Agora, com novas acusações e violações de liberdade condicional, o futuro de Farthing parece cada vez mais distante da vida de luxo que a loteria poderia ter lhe proporcionado.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite
Saiba Mais