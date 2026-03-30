Milionário não se contenta com fortuna e furta US$ 12 mil de residência

Homem que ganhou R$ 880 milhões em loteria é preso após roubar R$ 63 mil de casa nos EUA - (crédito: Reprodução/Fox59)

Um milionário norte-americano identificado como James Farthing, de 51 anos, foi preso no último sábado (28/3) acusado de ter roubado US$ 12 mil (aproximadamente R$ 63 mil) em dinheiro de uma residência, em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos. As imagens de segurançao flagraram invadindo uma casa. O caso chama atenção porque Farthing ganhou, há menos de um ano, um prêmio de US$ 167,3 milhões (cerca de R$ 880 milhões) na loteria Powerball.

De acordo com a emissora Lex18, após o crime, Farthing fugiu em um Porsche preto, veículo qual foi adquirido após se tornar milionário. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado pela polícia pouco tempo depois. Durante a abordagem, os agentes encontraram maconha e um baseado já bolado para consumo dentro do veículo.

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O vencedor do prêmio milionário acumula outras passagens recentes pela polícia. Essa é a terceira vez que Farthing é preso desde que recebeu o prêmio milionário, em abril do ano passado. Dias após ganhar na loteria, ele também foi detido em um resort, no estado da Flórida.

Farthing comemorava o prêmio com a namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, que também foi detida. Os dois foram presos após se envolverem em uma confusão com um policial. Segundo a imprensa local, ele chegou a se declarar culpado nesse caso.

Fichamentos de James Farthing em delegacias nos EUA (foto: Reprodução/Extra )

Após esse caso, o passado de Farthing veio à tona. Com a extensa lista de crimes acumulados, o norte-americano foi caracterizado como "reincidente em crime grave". Com acusações de estrangulamento, venda de cocaína, subordinação para o uso de medicamentos controlados como Xanax e Oxicodona, armas de fogo roubadas. Até mesmo a mãe do criminoso se envolveu com o filho em um esquema de tráfico de maconha, em que ambos foram indiciados.

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Nem na prisão, James se contetou. Atrás das grades, seus crimes cresceram. Entre as acusações estão, agressões, posse de entorpecentes, agiotagem, jogos de azar e tráfico de drogas. O longo passado criminal passa por cerca de 25 instituições correcionais ao longo da vida, e estando detido durante 30 anos.

Nesse episódio recente, o suspeito teria violado regras de liberdade condicional ao deixar o estado de Kentucky sem autorização. Agora, com novas acusações e violações de liberdade condicional, o futuro de Farthing parece cada vez mais distante da vida de luxo que a loteria poderia ter lhe proporcionado.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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