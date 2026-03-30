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Estados Unidos

Milionário não se contenta com fortuna e furta US$ 12 mil de residência

James Farthing, que fugiu em um Porsche comprado com o prêmio, possui um extenso histórico criminal com passagens por 25 instituições, agora, responde por novas violações e posse de entorpecentes

Homem que ganhou R$ 880 milhões em loteria é preso após roubar R$ 63 mil de casa nos EUA - (crédito: Reprodução/Fox59)
Homem que ganhou R$ 880 milhões em loteria é preso após roubar R$ 63 mil de casa nos EUA - (crédito: Reprodução/Fox59)

Um milionário norte-americano identificado como James Farthing, de 51 anos, foi preso no último sábado (28/3) acusado de ter roubado US$ 12 mil (aproximadamente R$ 63 mil) em dinheiro de uma residência, em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos. As imagens de segurançao flagraram invadindo uma casa. O caso chama atenção porque Farthing ganhou, há menos de um ano, um prêmio de US$ 167,3 milhões (cerca de R$ 880 milhões) na loteria Powerball.

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De acordo com a emissora Lex18, após o crime, Farthing fugiu em um Porsche preto, veículo qual foi adquirido após se tornar milionário. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado pela polícia pouco tempo depois. Durante a abordagem, os agentes encontraram maconha e um baseado já bolado para consumo dentro do veículo.

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O vencedor do prêmio milionário acumula outras passagens recentes pela polícia. Essa é a terceira vez que Farthing é preso desde que recebeu o prêmio milionário, em abril do ano passado. Dias após ganhar na loteria, ele também foi detido em um resort, no estado da Flórida.

Farthing comemorava o prêmio com a namorada, Jacqueline Fightmaster, de 42 anos, que também foi detida. Os dois foram presos após se envolverem em uma confusão com um policial. Segundo a imprensa local, ele chegou a se declarar culpado nesse caso.

Fichamentos de James Farthing em delegacias nos EUA
Fichamentos de James Farthing em delegacias nos EUA (foto: Reprodução/Extra )

Após esse caso, o passado de Farthing veio à tona. Com a extensa lista de crimes acumulados, o norte-americano foi caracterizado como "reincidente em crime grave". Com acusações de estrangulamento, venda de cocaína, subordinação para o uso de medicamentos controlados como Xanax e Oxicodona, armas de fogo roubadas. Até mesmo a mãe do criminoso se envolveu com o filho em um esquema de tráfico de maconha, em que ambos foram indiciados. 

Nem na prisão, James se contetou. Atrás das grades, seus crimes cresceram. Entre as acusações estão, agressões, posse de entorpecentes, agiotagem, jogos de azar e tráfico de drogas. O longo passado criminal passa por cerca de 25 instituições correcionais ao longo da vida, e estando detido durante 30 anos. 

Nesse episódio recente, o suspeito teria violado regras de liberdade condicional ao deixar o estado de Kentucky sem autorização. Agora, com novas acusações e violações de liberdade condicional, o futuro de Farthing parece cada vez mais distante da vida de luxo que a loteria poderia ter lhe proporcionado.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 30/03/2026 18:24
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