Sem novidades, Trump faz pronunciamento oficial sobre guerra contra o Irã

O republicano manteve o mesmo tom de bravata e hipérbole sobre os ataques desde o início do conflito - (crédito: Alex Brandon/Pool/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (1/4), que a ataque coordenado entre Washington e Jerusalém ao Irã atingiu “praticamente todos os objetivos”. A declaração foi dada em um pronunciamento oficial no horário nobre da TV nesta quarta-feira (1/4), cujo foco principal foi a guerra no Oriente Médio.

"Esta noite, tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão próximos de serem cumpridos", afirmou. "Nessas últimas quatro semanas, nossas forças armadas obtiveram vitórias rápidas, decisivas e esmagadoras no campo de batalha vitórias como poucas pessoas jamais viram antes".

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O republicano manteve o mesmo tom sobre os ataques desde o início da guerra e não apresentou nenhuma novidade sobre as ações militares. Durante o pronunciamento, ele ameaçou que os EUA iriam levar o Irã “à idade da pedra, onde eles pertencem” caso o país não concordasse com os termos americanos e israelenses.

Sobre o Estreito de Ormuz, lugar estratégico para o mercado internacional de petróleo, por onde circula cerca 20% da commodity, o presidente reconheceu o impacto do fechamento da rota marítima na alta de preços de combustíveis, mas não apresentou nenhuma solução de reabertura. O estreito foi fechado pelo Irã no final de fevereiro em resposta à guerra travada por Trump e Benjamin Netanyahu.



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O discurso ocorre em um momento de impopularidade dos cidadãos dos EUA em relação à guerra. Uma pesquisa conduzida pela CNN mostra que um terço dos norte-americanos acredita que Trump tenha um plano concreto no conflito. Por outro lado, 34% dos norte-americanos aprovam os ataques.

Mais cedo, Trump também afirmou que o Irã pediu por um cessar-fogo. A declaração foi desmentida por Teerã, que lançou mísseis em direção à Israel enquanto o republicano finalizava o pronunciamento, segundo a Aljazeera.