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LONGEVIDADE

125 anos? Morre homem que afirmava ser o mais velho do mundo

Marcelino Abad Tolentino, conhecido como "Mashico", morreu cinco dias antes de completar "126 anos"; idade não é reconhecida oficialmente

Marcelino Abad Tolentino, conhecido como
Marcelino Abad Tolentino, conhecido como "Mashico", faleceu cinco dias antes de completar 126 anos - (crédito: Reprodução)

Um pequeno agricultor que dizia ser o homem mais velho do mundo morreu na segunda-feira (30/3), no Peru, poucos dias antes de completar 126 anos. Marcelino Abad Tolentino, conhecido como “Mashico”, tinha, segundo estimativas do governo peruano, 125 anos e 360 dias no momento da morte.

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De acordo com autoridades locais, ele nasceu em 5 de abril de 1900. No entanto, a ausência de registro civil impediu a validação oficial da idade por entidades como o Guinness World Records.

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Morador de Chaglla, na região de Huánuco, Mashico teve uma trajetória marcada pelo isolamento. Ficou órfão ainda criança, após a morte dos pais durante a travessia de um rio, e cresceu sem acesso à escola. Desde cedo, passou a trabalhar na lavoura, criar animais e atuar também como pedreiro.

Apesar da idade avançada, ele só passou a existir oficialmente para o Estado peruano durante a pandemia de covid-19. Foi quando equipes do programa Pensão 65 o localizaram, garantindo seu primeiro documento de identidade e a inclusão em um benefício assistencial. A partir daí, história ganhou repercussão nacional.

Marcelino Abad Tolentino, conhecido como "Mashico", faleceu cinco dias antes de completar 126 anos
Marcelino Abad Tolentino, conhecido como "Mashico", faleceu cinco dias antes de completar 126 anos (foto: Reprodução)

Já sob cuidados do programa, Mashico sofreu uma queda que provocou uma grave lesão no quadril, reduzindo a mobilidade e levando ao uso permanente de cadeira de rodas. Ele morreu enquanto dormia em um lar de idosos.

Sem nunca ter se casado ou tido filhos, o idoso levava uma rotina simples no campo e associava a longevidade a hábitos tradicionais, como alimentação natural, consumo de ervas e o costume andino de mastigar folhas de coca para manter a disposição.

Autoridades peruanas já haviam destacado que o estilo de vida tranquilo, aliado ao contato constante com a natureza, poderia explicar sua idade avançada.

Embora sua história tenha repercutido dentro e fora do país, não houve validação oficial da idade. De acordo com o Guinness, o recorde de maior longevidade comprovada pertence ao venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, que morreu em 2024 aos 114 anos. Hoje, o brasileiro João Marinho Neto, de 113 anos, é considerado o homem mais velho vivo, enquanto o título geral pertence à britânica Ethel Caterham, de 116.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 03/04/2026 16:11 / atualizado em 03/04/2026 16:28
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