Papa Leão XIV condena indiferença global contra guerras na Páscoa

O Papa Leão XIV discursa à multidão da varanda principal da Basílica de São Pedro para a mensagem e bênção Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo), como parte das celebrações de Páscoa, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 5 de abril de 2025. - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

Em sua primeira celebração de Páscoa desde que assumiu o pontificado, o Papa Leão XIV fez neste domingo (5/4) um apelo direto contra os conflitos armados e criticou o que classificou como “indiferença” global diante da violência. A mensagem foi dada durante a tradicional bênção na Praça de São Pedro, diante de milhares de fiéis.

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Sem citar países ou regiões específicas — rompendo uma prática comum de pontífices anteriores —, Leão XIV afirmou que o mundo tem se acostumado à violência. “Estamos nos resignando e nos tornando indiferentes à morte de milhares de pessoas”, disse, ao mencionar também os impactos sociais e econômicos das guerras.

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O papa ainda pediu que líderes com poder de decisão optem pelo fim dos conflitos. “Que aqueles que têm o poder de desencadear guerras escolham a paz”, declarou. A fala reforça o tom adotado pelo pontífice nas últimas semanas. Há poucos dias, ele afirmou que Deus não ouve orações de governantes que promovem guerras, declaração interpretada como um recado indireto em meio a tensões no Oriente Médio.

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A missa de Páscoa reuniu milhares de pessoas no Vaticano, com cerimônia marcada por cânticos e referências à ressurreição de Jesus Cristo. O espaço foi decorado com cerca de 60 mil flores, distribuídas em frente ao altar principal.

A celebração encerrou o ciclo de ritos da Semana Santa no Vaticano. Ao longo das cerimônias, Leão XIV protagonizou gestos incomuns: carregou a cruz durante toda a procissão da Via Crucis, algo que não ocorria desde a década de 1970, e rezou deitado no chão durante a celebração da Paixão de Cristo.

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A Páscoa é uma das principais datas do calendário cristão e marca, segundo a tradição, a ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de fiéis ao redor do mundo celebram a data neste domingo.