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SEMANA SANTA

Papa Leão XIV se deita no chão em missa de celebração à Paixão de Cristo

Esta é a primeira vez que o pontífice conduz uma celebração na Sexta-Feira da Paixão após assumir o comando da Igreja Católica, em maio de 2025

Papa Leão XIV durante a missa de celebração da Paixão de Cristão, nesta sexta-feira (3/4) - (crédito: AFP)
Papa Leão XIV durante a missa de celebração da Paixão de Cristão, nesta sexta-feira (3/4) - (crédito: AFP)

O papa Leão XIV participou, nesta sexta-feira (3/4), da celebração da Sexta-Feira Santa no Vaticano e se deitou no chão da Basílica de São Pedro por vários minutos. O ato, realizado em absoluto silêncio, simboliza humildade, adoração a Deus e luto pela morte de Jesus Cristo.

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Esta foi a primeira vez que Leão XIV conduziu a celebração desde que assumiu o comando da Igreja Católica, em maio de 2025, após a morte de seu antecessor, o Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril do ano passado, logo após o domingo de Páscoa.

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  • Papa Leão XIV durante a missa de celebração da Paixão de Cristão, nesta sexta-feira (3/4)
    Papa Leão XIV durante a missa de celebração da Paixão de Cristão, nesta sexta-feira (3/4) AFP
  • Papa Leão XIV durante a missa de celebração da Paixão de Cristão, nesta sexta-feira (3/4)
    Papa Leão XIV durante a missa de celebração da Paixão de Cristão, nesta sexta-feira (3/4) AFP

A cerimônia da Paixão de Cristo, conduzida na basílica, relembra as últimas horas de Jesus antes da morte. Diferentemente de outras missas ao longo do ano, nesta celebração o papa não realiza homilia, somente ouve a pregação realizada por um outro religioso.

 
 
 
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O sermão foi conduzido pelo padre Roberto Pasolini, que destacou temas como amor, salvação e a necessidade de romper com ciclos de violência e do mal. 

 

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 03/04/2026 16:35 / atualizado em 03/04/2026 16:54
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