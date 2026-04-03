Papa Leão XIV se deita no chão em missa de celebração à Paixão de Cristo

O papa Leão XIV participou, nesta sexta-feira (3/4), da celebração da Sexta-Feira Santa no Vaticano e se deitou no chão da Basílica de São Pedro por vários minutos. O ato, realizado em absoluto silêncio, simboliza humildade, adoração a Deus e luto pela morte de Jesus Cristo.
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Esta foi a primeira vez que Leão XIV conduziu a celebração desde que assumiu o comando da Igreja Católica, em maio de 2025, após a morte de seu antecessor, o Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril do ano passado, logo após o domingo de Páscoa.
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A cerimônia da Paixão de Cristo, conduzida na basílica, relembra as últimas horas de Jesus antes da morte. Diferentemente de outras missas ao longo do ano, nesta celebração o papa não realiza homilia, somente ouve a pregação realizada por um outro religioso.
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O sermão foi conduzido pelo padre Roberto Pasolini, que destacou temas como amor, salvação e a necessidade de romper com ciclos de violência e do mal.