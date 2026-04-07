Entregador faz boa ação, viraliza e acaba ganhando R$ 222 mil

Dan Simpson, um entregador de pizzas, 68 anos, viralizou nas redes sociais depois de realizar uma boa ação. O idoso estava fazendo uma entrega, mas o restaurante onde trabalha estava sem o refrigerante diet que um dos clientes havia solicitado. Simpson decidiu então parar em um mercado para completar o pedido com a bebida paga do próprio bolso. A ação resultou em uma bonificação de US$ 43 mil, cerca de R$ 222 mil.
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A bondade de Simpson foi gravada por uma câmera de segurança na porta da casa do cliente Brian Wilson, responsável pela divulgação das imagens na internet. No vídeo é possível ver quando Simpson entrega as pizzas e o refrigerante diet para Wilson, que se mostra agradecido com a situação.
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O ato do entregador acabou sensibilizando Wilson, que logo criou uma campanha de financiamento coletivo na plataforma GoFundMe, com o objetivo de ajudar o entregador a alcançar a aposentadoria.
Após a viralizar, Simpson deu uma entrevista ao jornal local Idaho Statesman, onde apontou que o gesto não é nada extraordinário. “Sempre tentei ser uma pessoa legal e ajudar os outros.”, disse o entregador. Mesmo com a grande ajuda financeira, o entregador afirmou que não pretende abandonar completamente o trabalho.
Confira as imagens:
@katey_93 When Domino’s is out of Diet Coke, but your delivery driver stops at the store to get it for you. Dan, you went above and beyond tonight, thank you!The world needs more Dans. Happy almost retirement! #dominos #fyp ? original sound - Katey Ann
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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