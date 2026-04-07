Entregador faz boa ação, viraliza e acaba ganhando R$ 222 mil

Após notar que a pizzaria em que trabalha estava sem refrigerante diet, Dan Simpson parou em um mercado para completar o pedido do cliente - (crédito: Reprodução/ TikTok / @katey_93)

Dan Simpson, um entregador de pizzas, 68 anos, viralizou nas redes sociais depois de realizar uma boa ação. O idoso estava fazendo uma entrega, mas o restaurante onde trabalha estava sem o refrigerante diet que um dos clientes havia solicitado. Simpson decidiu então parar em um mercado para completar o pedido com a bebida paga do próprio bolso. A ação resultou em uma bonificação de US$ 43 mil, cerca de R$ 222 mil.

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A bondade de Simpson foi gravada por uma câmera de segurança na porta da casa do cliente Brian Wilson, responsável pela divulgação das imagens na internet. No vídeo é possível ver quando Simpson entrega as pizzas e o refrigerante diet para Wilson, que se mostra agradecido com a situação.

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O ato do entregador acabou sensibilizando Wilson, que logo criou uma campanha de financiamento coletivo na plataforma GoFundMe, com o objetivo de ajudar o entregador a alcançar a aposentadoria.

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Após a viralizar, Simpson deu uma entrevista ao jornal local Idaho Statesman, onde apontou que o gesto não é nada extraordinário. “Sempre tentei ser uma pessoa legal e ajudar os outros.”, disse o entregador. Mesmo com a grande ajuda financeira, o entregador afirmou que não pretende abandonar completamente o trabalho.

Confira as imagens:

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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