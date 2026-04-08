Irã fecha Estreito de Ormuz e ameaça romper trégua

O Irã anunciou nesta quarta-feira (8/4) um novo fechamento do Estreito de Ormuz e elevou o tom contra Israel, ao ameaçar abandonar o cessar-fogo firmado recentemente no conflito que também envolve os Estados Unidos. A decisão ocorre em meio a acusações de que forças israelenses continuam realizando ataques no Líbano, apesar da trégua.
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Segundo agências estatais iranianas, Teerã considera que as ações militares israelenses contra posições do Hezbollah violam diretamente os termos do acordo, que incluiria o território libanês. Autoridades iranianas afirmaram que o país “vai punir” Israel e que suas Forças Armadas já estariam identificando possíveis alvos em resposta aos bombardeios registrados nesta quarta.
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Do lado israelense, a interpretação do acordo diverge. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Líbano não estaria incluído nos termos do cessar-fogo, o que, na prática, abre margem para a continuidade das operações militares no país vizinho.
Com informações da AFP*
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