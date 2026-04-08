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EUA X IRÃ

Conheça o equipamento usado pela CIA para resgatar soldado dos EUA no Irã

Dispositivo consegue identificar os batimentos cardíacos humanos a longas distâncias

O equipamento da CIA foi usado pela primeira vez em missão para resgatar o piloto norte-americano que teve o caça abatido - (crédito: AFP)
O equipamento da CIA foi usado pela primeira vez em missão para resgatar o piloto norte-americano que teve o caça abatido - (crédito: AFP)

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos(CIA) desenvolveu um equipamento altamente sofisticado capaz de detectar batimentos cardíacos a longas distâncias. A existência do chamado “Ghost Murmur” veio à tona depois das forças armadas americanas usarem o equipamento para resgatar o piloto que teve o avião abatido no sul do Irã na última sexta-feira (3/4).

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As informações da existência do “Ghost Murmur” foram divulgadas pelo jornal The New York Post, que alegou ter ouvido uma fonte com conhecimento direto da operação. Segundo a fonte, o equipamento combina magnetometria quântica com inteligência artificial para detectar assinaturas eletromagnéticas emitidas pelo coração humano e diferenciá-las de outros ruídos.

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O jornal destaca também que esse foi o primeiro uso do “Ghost Murmur”, conhecido também como “Murmúrio do Fantasma”, em uma missão real. O equipamento teria sido desenvolvido pela divisão Skunk Works, da fabricante de armamentos de guerra Lockheed Martin, que até o momento não fez nenhuma declaração oficial sobre o assunto. Ainda não há informações sobre o processamento da nova tecnologia ou possíveis usos em cenários ofensivos.

O piloto da força aérea , que foi identificado apenas como “Cara 44 Bravo”, teve que se esconder dois dias em uma fenda nas montanhas do sul do Irã, após ter o caça F-15 abatido. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos corriam contra o tempo para resgatar o aviador, tropas iranianas também o procuravam por terra para uma possível captura.

O jornal apontou ainda que as condições do terreno foram determinantes para o sucesso do resgate, devido a baixa interferência eletromagnética, a ausência de pessoas e o contraste térmico das terras áridas do Irã. O aviador já tinha acionado um outro dispositivo de localização já usado pelas forças armadas dos EUA, mas a localização exata do militar permanecia incerta.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, o diretor da CIA, John Ratcliffe, comentou sobre o sucesso da operação de resgate que mobilizou centenas de soldados e diversas aeronaves norte-americanas. Ratcliffe afirmou que a CIA conseguiu confirmar que o piloto estava vivo e escondido enquanto o presidente, Donald Trump, comparou a operação a resgatar uma agulha no palheiro.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 08/04/2026 14:44
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