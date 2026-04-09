Mulher espirra larvas de mosca pelo nariz após sentir fortes dores no rosto

Uma pastora de ovelhas de 58 anos se tornou um verdadeiro objeto de estudo após expelir larvas de moscas pelo nariz durante um espirro. O caso aconteceu na Grécia, em 15 de outubro de 2025 e chamou a atenção de pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

De acordo com o relato do caso publicado pelo CDC, um mês antes “espirrar” o primeiro verme, a mulher notou um grande número de moscas zumbindo ao redor do rosto, além de sentir dor na região dos seios nasais (cavidades de ar situadas nos ossos do crânio ao redor do nariz). Alguns dias após expelir o primeiro verme, a pastora de ovelhas procurou um especialista.

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O otorrinolaringologista precisou fazer uma cirurgia no nariz da mulher, retirando 10 larvas e uma pupa, estágio da mosca entre larva e a fase adulta. Um dos vermes chegava a medir 2,5 centímetros. Testes de DNA nos insetos revelaram que se tratavam de larvas de mosca varejeira (Oestrus ovis), um tipo de parasita comum em ovelhas e cabras.

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Existem relatos da varejeira colocando ovos em partes do rosto humano, mas não no nariz. Registros mostram que geralmente as larvas ficam regiões ao redor dos olhos. Nesses casos, normalmente as larvas da mosca varejeira não passam do estágio inicial.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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