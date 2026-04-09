Melania Trump diz nunca ter tido relacionamento com Epstein: "Mentiras"

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, negou nesta quinta-feira (9/4) ter tido qualquer envolvimento com o empresário e predador sexual, Jeffrey Epstein. Em discurso feito durante coletiva de imprensa, Melania afirmou que nunca manteve relações com o bilionário, e que se pronunciou para rebater alegações responsáveis por "difamar sua reputação".

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"As mentiras que me ligam ao desprezível Jeffrey Epstein precisam acabar hoje. As pessoas que estão mentindo sobre mim são desprovidas de padrões éticos, humildade e respeito. Não me oponho à ignorância delas, mas rejeito suas tentativas mesquinhas de difamar minha reputação", disparou.

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Assista ao pronunciamento da primeira-dama dos EUA, Melania Trump:

A Statement by First Lady Melania Trump https://t.co/BjiLZMdaKM — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

A primeira-dama também negou que tenha estado em locais ligados a Epstein, como a ilha dele, conhecida oficialmente como Little St. James, localizada no arquipélago das Ilhas Virgens Americanas, no Mar do Caribe, ou até no avião do criminoso.

Além disso, destacou que conheceu Epstein em 2000, durante um evento no qual estava acompanhada de Trump. "Conheci meu marido por acaso em uma festa em Nova York, em 1998", disse. "Na época, eu nunca tinha conhecido Epstein e não tinha conhecimento das atividades dele", relembrou.

Melania também fez um apelo ao Congresso do país norte-americano para que uma audiência pública seja realizada junto às vítimas de Jeffrey Epstein. "Todas as mulheres que desejarem devem ter o direito de depor publicamente, e seus testemunhos devem ser registrados no Congresso. Só então teremos a verdade", destacou.