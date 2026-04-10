Seis destinos internacionais com ótimo custo-benefício para brasileiros

Com a cotação do dólar sendo uma preocupação constante para quem sonha em viajar para o exterior, encontrar destinos com bom custo-benefício é uma ótima estratégia. Explorar novas culturas, paisagens e gastronomias sem comprometer o orçamento é totalmente possível em vários cantos do mundo.

Nesses locais, um custo de vida mais baixo e um câmbio que pode ser favorável transformam a experiência, permitindo que o viajante brasileiro aproveite mais passeios, restaurantes e compras. Lembre-se que as cotações de moedas variam constantemente, por isso é fundamental verificar os valores atualizados antes de sua viagem. A seguir, listamos seis destinos internacionais que podem oferecer um excelente custo-benefício.

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Destinos com bom custo-benefício para viajar

Argentina : A apenas algumas horas de voo, nosso vizinho oferece uma experiência cultural rica e muito acessível. Em Buenos Aires, você pode assistir a um show de tango, saborear carnes famosas e visitar bairros charmosos. O cenário cambial do peso argentino costuma favorecer os brasileiros, fazendo com que hospedagem e alimentação pesem menos no orçamento.

Colômbia: O país surpreende com suas cidades vibrantes, como Bogotá e Medellín, e o charme caribenho de Cartagena. A cultura do café, a gastronomia local e a simpatia do povo são pontos altos. O peso colombiano pode oferecer uma cotação vantajosa para os brasileiros, garantindo uma viagem cheia de atividades sem gastar uma fortuna.

México: Famoso por suas praias paradisíacas em Cancún e Tulum, o México vai muito além. O país tem uma riqueza histórica impressionante, com ruínas maias e astecas, e uma culinária declarada Patrimônio da Humanidade. O peso mexicano pode proporcionar um bom custo-benefício para hospedagem, transporte e alimentação.

Egito: Viajar para o Egito é como entrar em um livro de história. Conhecer as pirâmides de Gizé, navegar pelo rio Nilo e explorar os templos de Luxor são experiências únicas. A moeda local, a libra egípcia, tem uma cotação que historicamente torna essa viagem dos sonhos surpreendentemente econômica para brasileiros.

Tailândia: No sudeste asiático, a Tailândia é sinônimo de praias deslumbrantes, templos budistas e uma cultura fascinante. O país é conhecido por ser um destino onde é possível ter luxo por um preço baixo. Com o baht tailandês, seu dinheiro pode render muito mais em hotéis, massagens e na famosa comida de rua.

África do Sul: O destino oferece uma combinação perfeita de natureza, aventura e cultura. É possível fazer safáris para ver de perto os "big five", explorar as paisagens da Cidade do Cabo e conhecer mais sobre a história do apartheid. O rand sul-africano também pode ser favorável, o que ajuda a baratear os custos da viagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.