InícioMundo
ESPAÇO SIDERAL

Playlist da NASA reúne faixas favoritas de astronautas; confira

Seleção reúne clássicos e hits contemporâneos que fazem parte da rotina das missões e ajudam no bem-estar das tripulações

Tripulantes da Missão Artemis II - (crédito: HANDOUT / NASA / AFP)

A NASA entrou no clima musical e divulgou uma playlist oficial com faixas que acompanham astronautas durante missões espaciais. Batizada de “Moon Tunes”, a seleção reúne músicas que ajudam a marcar momentos importantes da rotina no espaço, como o despertar das tripulações.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Entre os destaques estão clássicos como “Space Oddity”, de David Bowie, e “Rocket Man”, de Elton John. A lista também inclui sucessos contemporâneos, como músicas do grupo BTS, formando uma trilha sonora que conecta diferentes gerações de astronautas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a preparação para a missão Artemis II, que levou humanos novamente a orbitar a Lua, a agência também criou uma seleção especial para acordar os tripulantes. Durante as missões, é tradição que os astronautas sejam acordados com músicas escolhidas especialmente para cada integrante da tripulação, prática conhecida como “wake-up calls”.

“Cada música de despertar, tocada pelo Centro de Controle de Missão no nosso Centro Espacial Johnson, em Houston, é uma maneira divertida de começar o dia com uma boa energia”, afirma a Nasa.

Confira alguns dos hits:

David Bowie — Space Oddity

Frank Sinatra — Fly Me to the Moon

The Beatles — Across the Universe

Queen — Don't Stop Me Now

Coldplay — A Sky Full of Stars

BTS — Mikrokosmos

Elton John — Rocket Man

R.E.M. — Man on the Moon

Beastie Boys — Intergalactic

The Police — Walking on the Moon

The Byrds — Eight Miles High

Foo Fighters — The Sky Is a Neighborhood

Radiohead — Man of War

The Killers — Spaceman

Dave Matthews Band — Satellite

Beach House — Space Song

Twenty One Pilots — Ride

Angels & Airwaves — The Adventure

Dean Martin — That's Amore

O hábito de usar música nas missões espaciais não é recente e remonta às primeiras jornadas da exploração lunar, ainda no programa Programa Apollo, nas décadas de 1960 e 1970. Naquela época, equipes em solo já selecionavam canções para marcar momentos importantes das missões, especialmente o despertar dos astronautas. Algumas dessas músicas, inclusive, seguem presentes até hoje nas playlists da NASA.

Mais do que entretenimento, a música cumpre um papel estratégico no espaço. De acordo com a agência, em ambientes isolados e de alta exigência, as canções ajudam a reduzir o estresse, melhorar o humor e fortalecer a conexão emocional dos astronautas com a Terra.

A rádio oficial da agência, a Third Rock Radio, também integra a iniciativa ao reunir uma programação voltada ao universo espacial, com faixas inspiradas em ciência, exploração e no imaginário cósmico.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

postado em 11/04/2026 13:07
SIGA
x