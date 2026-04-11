Playlist da NASA reúne faixas favoritas de astronautas; confira

A NASA entrou no clima musical e divulgou uma playlist oficial com faixas que acompanham astronautas durante missões espaciais. Batizada de “Moon Tunes”, a seleção reúne músicas que ajudam a marcar momentos importantes da rotina no espaço, como o despertar das tripulações.
Entre os destaques estão clássicos como “Space Oddity”, de David Bowie, e “Rocket Man”, de Elton John. A lista também inclui sucessos contemporâneos, como músicas do grupo BTS, formando uma trilha sonora que conecta diferentes gerações de astronautas.
Durante a preparação para a missão Artemis II, que levou humanos novamente a orbitar a Lua, a agência também criou uma seleção especial para acordar os tripulantes. Durante as missões, é tradição que os astronautas sejam acordados com músicas escolhidas especialmente para cada integrante da tripulação, prática conhecida como “wake-up calls”.
“Cada música de despertar, tocada pelo Centro de Controle de Missão no nosso Centro Espacial Johnson, em Houston, é uma maneira divertida de começar o dia com uma boa energia”, afirma a Nasa.
Confira alguns dos hits:
David Bowie — Space Oddity
Frank Sinatra — Fly Me to the Moon
The Beatles — Across the Universe
Queen — Don't Stop Me Now
Coldplay — A Sky Full of Stars
BTS — Mikrokosmos
Elton John — Rocket Man
R.E.M. — Man on the Moon
Beastie Boys — Intergalactic
The Police — Walking on the Moon
The Byrds — Eight Miles High
Foo Fighters — The Sky Is a Neighborhood
Radiohead — Man of War
The Killers — Spaceman
Dave Matthews Band — Satellite
Beach House — Space Song
Twenty One Pilots — Ride
Angels & Airwaves — The Adventure
Dean Martin — That's Amore
O hábito de usar música nas missões espaciais não é recente e remonta às primeiras jornadas da exploração lunar, ainda no programa Programa Apollo, nas décadas de 1960 e 1970. Naquela época, equipes em solo já selecionavam canções para marcar momentos importantes das missões, especialmente o despertar dos astronautas. Algumas dessas músicas, inclusive, seguem presentes até hoje nas playlists da NASA.
Mais do que entretenimento, a música cumpre um papel estratégico no espaço. De acordo com a agência, em ambientes isolados e de alta exigência, as canções ajudam a reduzir o estresse, melhorar o humor e fortalecer a conexão emocional dos astronautas com a Terra.
A rádio oficial da agência, a Third Rock Radio, também integra a iniciativa ao reunir uma programação voltada ao universo espacial, com faixas inspiradas em ciência, exploração e no imaginário cósmico.
