Exclusivo: 'A Lua é um trampolim', diz ex-astronauta da Nasa ao Correio

Como o senhor avalia o nível de sucesso da missão Artemis II? Quais serão as principais lições para a ciência e para a humanidade a partir dessa missão?



Um enorme sucesso para toda a humanidade! O teste bem-sucedido de todos os sistemas da espaçonave Artemis II com humanos a bordo nos prepara para as missões Artemis 3 e 4 nos próximos anos. Provamos que temos o conhecimento e a tecnologia para retornar à Lua com segurança e agora estamos nos preparando para uma base lunar, onde humanos viverão e trabalharão ao longo do tempo... assim como fizemos na Estação Espacial Internacional.



De que maneiras essa missão é histórica, na sua opinião?



Conseguimos algo que a humanidade não fazia há 54 anos. Reafirmamos nossa visão de retornar à Lua e, um dia, a irmos a Marte. Os avanços tecnológicos nos ajudarão a chegar lá.



O que explica o desejo da humanidade de retornar à Lua?



A Lua é um trampolim. Um local próximo da Terra (3 dias de viagem), onde possamos testar as tecnologias e construir a infraestrutura necessária para extrair água/gelo das caixas lunares. Todo esse conhecimento adquirido nos ajudará a planejar o envio seguro de humanos a Marte para atingir objetivos semelhantes.