Exclusivo: 'A Lua é um trampolim', diz ex-astronauta da Nasa ao Correio

Os caminhos para a construção de uma base na Lua e para a exploração de Marte estão abertos. É o que acredita o ex-astronauta da Nasa Clayton C. Anderson, 67 anos, que esteve na Estação Espacial Internacional por duas vezes e permaneceu cinco meses no espaço.
Em entrevista exclusiva ao Correio, o norte-americano disse considerar a missão Ártemis II — a primeira à Lua desde 1072 — um "enorme sucesso para toda a humanidade". "Todo esse conhecimento adquirido nos ajudará a planejar o envio seguro de humanos a Marte para atingir objetivos semelhantes", disse.
Como o senhor avalia o nível de sucesso da missão Artemis II? Quais serão as principais lições para a ciência e para a humanidade a partir dessa missão?
Um enorme sucesso para toda a humanidade! O teste bem-sucedido de todos os sistemas da espaçonave Artemis II com humanos a bordo nos prepara para as missões Artemis 3 e 4 nos próximos anos. Provamos que temos o conhecimento e a tecnologia para retornar à Lua com segurança e agora estamos nos preparando para uma base lunar, onde humanos viverão e trabalharão ao longo do tempo... assim como fizemos na Estação Espacial Internacional.
De que maneiras essa missão é histórica, na sua opinião?
Conseguimos algo que a humanidade não fazia há 54 anos. Reafirmamos nossa visão de retornar à Lua e, um dia, a irmos a Marte. Os avanços tecnológicos nos ajudarão a chegar lá.
O que explica o desejo da humanidade de retornar à Lua?
A Lua é um trampolim. Um local próximo da Terra (3 dias de viagem), onde possamos testar as tecnologias e construir a infraestrutura necessária para extrair água/gelo das caixas lunares. Todo esse conhecimento adquirido nos ajudará a planejar o envio seguro de humanos a Marte para atingir objetivos semelhantes.
Um enorme sucesso para toda a humanidade! O teste bem-sucedido de todos os sistemas da espaçonave Artemis II com humanos a bordo nos prepara para as missões Artemis 3 e 4 nos próximos anos. Provamos que temos o conhecimento e a tecnologia para retornar à Lua com segurança e agora estamos nos preparando para uma base lunar, onde humanos viverão e trabalharão ao longo do tempo... assim como fizemos na Estação Espacial Internacional.
De que maneiras essa missão é histórica, na sua opinião?
Conseguimos algo que a humanidade não fazia há 54 anos. Reafirmamos nossa visão de retornar à Lua e, um dia, a irmos a Marte. Os avanços tecnológicos nos ajudarão a chegar lá.
O que explica o desejo da humanidade de retornar à Lua?
A Lua é um trampolim. Um local próximo da Terra (3 dias de viagem), onde possamos testar as tecnologias e construir a infraestrutura necessária para extrair água/gelo das caixas lunares. Todo esse conhecimento adquirido nos ajudará a planejar o envio seguro de humanos a Marte para atingir objetivos semelhantes.
Saiba Mais
- Mundo Trump diz que acordo não foi possível porque Irã não abriu mão de 'ambições nucleares'
- Mundo Negociação fracassa e EUA deixam Islamabad sem acordo de paz com Irã
- Mundo O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
- Mundo Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
- Mundo Tripulação da Artemis pede unidade na Terra, nosso 'bote salva-vidas'
- Mundo Menino de 9 anos é encontrado em van após um ano em cativeiro
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Por Rodrigo Craveiro
postado em 12/04/2026 11:55