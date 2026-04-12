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EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Exclusivo: 'A Lua é um trampolim', diz ex-astronauta da Nasa ao Correio

Clayton Anderson viajou à Estação Espacial por duas vezes e permaneceu no espaço durante cinco meses. Ao Correio, ele destacou o caráter histórico da missão Artemis II 

Atronauta Clayton Anderson já permaneceu 5 meses no espaço - (crédito: Reprodução)
Atronauta Clayton Anderson já permaneceu 5 meses no espaço - (crédito: Reprodução)
Os caminhos para a construção de uma base na Lua e para a exploração de Marte estão abertos. É o que acredita o ex-astronauta da Nasa Clayton C. Anderson, 67 anos, que esteve na Estação Espacial Internacional por duas vezes e permaneceu cinco meses no espaço.
Em entrevista exclusiva ao Correio, o norte-americano disse considerar a missão Ártemis II — a primeira à Lua desde 1072 —  um "enorme sucesso para toda a humanidade". "Todo esse conhecimento adquirido nos ajudará a planejar o envio seguro de humanos a Marte para atingir objetivos semelhantes", disse. 
Como o senhor  avalia o nível de sucesso da missão Artemis II? Quais serão as principais lições para a ciência e para a humanidade a partir dessa missão?

Um enorme sucesso para toda a humanidade! O teste bem-sucedido de todos os sistemas da espaçonave Artemis II com humanos a bordo nos prepara para as missões Artemis 3 e 4 nos próximos anos. Provamos que temos o conhecimento e a tecnologia para retornar à Lua com segurança e agora estamos nos preparando para uma base lunar, onde humanos viverão e trabalharão ao longo do tempo... assim como fizemos na Estação Espacial Internacional.

De que maneiras essa missão é histórica, na sua opinião?

Conseguimos algo que a humanidade não fazia há 54 anos. Reafirmamos nossa visão de retornar à Lua e, um dia, a irmos a Marte. Os avanços tecnológicos nos ajudarão a chegar lá.

O que explica o desejo da humanidade de retornar à Lua?

A Lua é um trampolim. Um local próximo da Terra (3 dias de viagem), onde possamos testar as tecnologias e construir a infraestrutura necessária para extrair água/gelo das caixas lunares. Todo esse conhecimento adquirido nos ajudará a planejar o envio seguro de humanos a Marte para atingir objetivos semelhantes.
 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 12/04/2026 11:55
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