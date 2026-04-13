Papa diz que não tem intenção de entrar em debate com Trump e fala sobre paz

Papa Leão XIV afirmou que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13/4) que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos.

"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo do avião que o transportou à Argélia. "Não tenho medo do governo Trump ou de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho", acrescentou.

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No domingo (12/4), Donald Trump disse que não é um "grande fã" do papa Leão XIV, depois que o líder da Igreja Católica fez um apelo à paz. O presidente americano acusou o pontífice de "brincar com um país que quer uma arma nuclear".