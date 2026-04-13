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Papa diz que não tem intenção de entrar em debate com Trump e fala sobre paz

"A mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", disse Leão XIV. O pontífice também falou que "não tem medo" do governo Trump

Papa Leão XIV afirmou que não tem
Papa Leão XIV afirmou que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13/4) que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos. 

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"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo do avião que o transportou à Argélia. "Não tenho medo do governo Trump ou de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho", acrescentou.

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No domingo (12/4), Donald Trump disse que não é um "grande fã" do papa Leão XIV, depois que o líder da Igreja Católica fez um apelo à paz. O presidente americano acusou o pontífice de "brincar com um país que quer uma arma nuclear".

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 13/04/2026 06:44 / atualizado em 13/04/2026 09:01
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