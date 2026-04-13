Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes

O presidente dos EUA, Donald Trump, retratado como Jesus Cristo, em ilustração postada por ele mesmo nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Truth Social)

Primeiro, Donald Trump criticou o papa Leão XIV, após o pontífice norte-americano oferecer uma oração do terço à paz mundial, na tarde desse sábado (12/4), na Basílica de São Pedro. Minutos depois, o presidente dos Estados Unidos publicou uma ilustração na qual ele próprio aparece como se fosse Jesus Cristo.

Com uma túnica vermelha e branca, Trump cura uma pessoa, enquanto soldados aparecem flutuando no céu como se fossem anjos, ao lado de águias e de aviões de guerra. No desenho postado pelo republicano, também estão uma criança em oração, uma enfermeira, a bandeira dos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade.

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Antes de divulgar a ilustração, Trump disse não ser "grande fã" do papa Leão XIV. "Ele é uma pessoa muito liberal, e é um homem que não acredita em parar o crime", afirmou Trump.

Veja a postagem feita por Trump:



