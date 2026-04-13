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Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes

Em sua rede social, presidente americano publica desenho em que aparece como Jesus ao curar pessoa e cercado por caças e militares. Pouco antes, criticou papa Leão XIV

O presidente dos EUA, Donald Trump, retratado como Jesus Cristo, em ilustração postada por ele mesmo nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Truth Social)
O presidente dos EUA, Donald Trump, retratado como Jesus Cristo, em ilustração postada por ele mesmo nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Truth Social)

Primeiro, Donald Trump criticou o papa Leão XIV, após o pontífice norte-americano oferecer uma oração do terço à paz mundial, na tarde desse sábado (12/4), na Basílica de São Pedro. Minutos depois, o presidente dos Estados Unidos publicou uma ilustração na qual ele próprio aparece como se fosse Jesus Cristo.

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Com uma túnica vermelha e branca, Trump cura uma pessoa, enquanto soldados aparecem flutuando no céu como se fossem anjos, ao lado de águias e de aviões de guerra. No desenho postado pelo republicano, também estão uma criança em oração, uma enfermeira, a bandeira dos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade.

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Antes de divulgar a ilustração, Trump disse não ser "grande fã" do papa Leão XIV. "Ele é uma pessoa muito liberal, e é um homem que não acredita em parar o crime", afirmou Trump. 

Veja a postagem feita por Trump: 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

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Por Rodrigo Craveiro
postado em 13/04/2026 00:15 / atualizado em 13/04/2026 00:16
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