Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes

Primeiro, Donald Trump criticou o papa Leão XIV, após o pontífice norte-americano oferecer uma oração do terço à paz mundial, na tarde desse sábado (12/4), na Basílica de São Pedro. Minutos depois, o presidente dos Estados Unidos publicou uma ilustração na qual ele próprio aparece como se fosse Jesus Cristo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com uma túnica vermelha e branca, Trump cura uma pessoa, enquanto soldados aparecem flutuando no céu como se fossem anjos, ao lado de águias e de aviões de guerra. No desenho postado pelo republicano, também estão uma criança em oração, uma enfermeira, a bandeira dos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Antes de divulgar a ilustração, Trump disse não ser "grande fã" do papa Leão XIV. "Ele é uma pessoa muito liberal, e é um homem que não acredita em parar o crime", afirmou Trump.
Veja a postagem feita por Trump:
Saiba Mais
- Mundo Obama diz que triunfo da oposição na Hungria é "vitória da democracia"
- Mundo Chefe do parlamento do Irã diz que país não se curvará diante de nenhuma ameaça
- Mundo Tumulto no Haiti deixa pelo menos 30 mortos
- Mundo FMI adverte que sistema monetário não está pronto para os riscos da IA
- Mundo Premiê do Líbano diz que trabalha para retirada de tropas israelenses
- Mundo As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC