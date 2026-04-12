Obama diz que triunfo da oposição na Hungria é "vitória da democracia"

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) ceiebrou, na noite deste domingo (12/4), a derrota do primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orbán nas eleições legislativas da Hungria. "A vitória da oposição na Hungria, como a eleição polonesa em 2023, é uma vitória para a democracia, não apenas na Europa, mas em todo o mundo", escreveu o democrata nas redes sociais.

Segundo Obama, a vitória de Peter Nagyar, de centro-direita, "acima de tudo, é um testemunho da resiliência e determinação do povo húngaro. "É um lembrete para todos nós de continuarmos lutando por justiça, igualdade e o Estado de Direito", acrescentou.

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Viktor Orbán governou a Hungria por 16 anos e foi um aliado-chave do governo do presidente americano, Donald Trump, e alinhado ideológico do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Lideranças de países democráticos da Europa, como o francês Emmanuel Mácron, também saudaram a vitória de Nagyar.