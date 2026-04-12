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ELEIÇÕES NA HUNGRIA

Obama diz que triunfo da oposição na Hungria é "vitória da democracia"

Ex-presidente dos Estados Unidos destaca que testemunho da resiliência e determinação do povo húngaro é lembrete para luta por justiça e pelo Estado de direito

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama - (crédito: Reprodução do Instagram @barackobama)
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama - (crédito: Reprodução do Instagram @barackobama)

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) ceiebrou, na noite deste domingo (12/4), a derrota do primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orbán nas eleições legislativas da Hungria. "A vitória da oposição na Hungria, como a eleição polonesa em 2023, é uma vitória para a democracia, não apenas na Europa, mas em todo o mundo", escreveu o democrata nas redes sociais.

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Segundo Obama, a vitória de Peter Nagyar, de centro-direita, "acima de tudo, é um testemunho da resiliência e determinação do povo húngaro. "É um lembrete para todos nós de continuarmos lutando por justiça, igualdade e o Estado de Direito", acrescentou.

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Viktor Orbán governou a Hungria por 16 anos e foi um aliado-chave do governo do presidente americano, Donald Trump, e alinhado ideológico do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Lideranças de países democráticos da Europa, como o francês Emmanuel Mácron, também saudaram a vitória de Nagyar.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 12/04/2026 23:54 / atualizado em 12/04/2026 23:57
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