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VICE DE TRUMP

JD Vance chama atenção do papa: "cuidado ao falar sobre teologia"

Declaração foi dada durante o 'Turning Point USA', evento criado pelo influenciador Charlie Kirk, morto em 2025

J.D. Vance, vice do presidente dos EUA, Donald Trump - (crédito: Jacquelyn Marin/AFP)
J.D. Vance, vice do presidente dos EUA, Donald Trump - (crédito: Jacquelyn Marin/AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo Trump, JD Vance, chamou a atenção do papa Leão XIV. Em discurso nesta terça-feira (14/4) no Turning Point USA, evento conservador criado pelo influenciador Charlie Kirk, morto em 2025 durante atentado, Vance afirmou que o papa deveria "ter cuidado ao falar sobre questões de teologia". 

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"Certamente há coisas que o papa disse nos últimos meses das quais eu discordo. Vou dar um exemplo bem concreto relacionado a esse conflito no Irã. (...) Ele disse que Deus nunca está do lado daqueles que empunham a espada", afirmou o político, que é católico.

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Além disso, Vance fez uma série de questionamentos ao papa. De acordo com ele, as forças nazistas ativas durante a Segunda Guerra Mundial não teriam sido eliminadas sem que "a espada" tivesse sido empunhada. 

"Como você pode dizer que Deus nunca está do lado daqueles que empunham a espada? Deus estava do lado dos americanos que libertaram a França dos nazistas? Deus estava do lado dos americanos que libertaram os campos do Holocausto e salvaram aquelas pessoas inocentes daqueles que sobreviveram ao Holocausto?", questionou. 

Em seguida, o vice-presidente elencou como "muito importante" que o pontífice tenha cuidado ao falar sobre teologia. "Uma das questões é que, se você vai opinar sobre temas de teologia, precisa ter cuidado, precisa garantir que isso esteja fundamentado na verdade", continuou. "É algo que eu esperaria do clero, seja católico ou protestante", acrescentou.  

O pontífice intensificou, nas última semanas, críticas à guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel. Há uma tensão entre Trump e Leão XIV, já que o presidente do país norte-americano também teceu críticas ao chefe da Igreja Católica.

Na última segunda-feira (13/4), o presidente dos EUA chegou a publicar uma imagem de si mesmo, produzida por inteligência artificial, em que aparece como Jesus Cristo. A foto, postada na rede social Truth Social horas depois de um embate com o papa Leão XIV, foi apagada após repercussão negativa inclusive entre políticos republicanos. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 15/04/2026 17:55
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