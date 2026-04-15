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Diretor de escola nos EUA derruba atirador e impede ataque

Diretor da Valley High School, em Oklahoma, interceptou criminoso antes que pudesse disparar

Imagens de câmeras de segurança mostram momento em que diretor intercepta o atirador - (crédito: Reprodução / 'X' / @WatchChad)
Imagens de câmeras de segurança mostram momento em que diretor intercepta o atirador - (crédito: Reprodução / 'X' / @WatchChad)

O diretor de uma escola de ensino médio em Oklahoma, nos Estados Unidos, impediu um atentado contra estudantes ao derrubar o atirador no chão do pátio. De acordo com informações da emissora CBS News, o funcionário foi identificado como Kirk Moore, diretor da escola Pauls Valley High School. No vídeo, é possível ver que o atirador entra no espaço com a arma na mão.

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Em seguida, no entanto, é interceptado pelo diretor, derrubado em um sofá e imobilizado. Um outro empregado chega, então, e desarma o suspeito. Moore chegou a ser atingido na perna por um tiro durante a altercação. Após atendimento no hospital, recebeu alta. O episódio aconteceu no dia 7 de abril deste ano, terça-feira passada. 

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O suspeito, identificado como Victor Hawkins, foi preso e conduzido à cadeia. Recebeu acusações de apontar uma arma de fogo, atirar com intenção de matar e porte ilegal de arma de fogo.  

Assista ao registro do momento da interceptação feita pelo diretor: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 15/04/2026 15:49
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