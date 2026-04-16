Após audiência de custódia, ex-presidente do BRB é levado à Papuda

Após custódia, ex-presidente do BRB é levado à Papuda - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda no início da noite desta quinta-feira (16/4), após deixar a superintendência da Polícia Federal, onde estava desde a manhã, quando foi preso no âmbito da Operação Compliance Zero.

A transferência ocorreu por volta das 18h, logo após a realização da audiência de custódia. A informação foi repassada à imprensa no início da noite, confirmando que o ex-dirigente já havia deixado as dependências da PF sob escolta.

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A prisão de Paulo Henrique Costa foi autorizada pela Justiça com base em investigações que apontam suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades em operações financeiras envolvendo o BRB e o Banco Master. Segundo a apuração, ele teria facilitado negócios considerados irregulares e descumprido normas de governança para beneficiar interesses privados.

Relatórios da Polícia Federal indicam ainda a possibilidade de pagamento de vantagens indevidas milionárias, o que reforçou a adoção de medidas cautelares mais rígidas, como a prisão preventiva.

A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade e afirma que vai demonstrar a legalidade dos atos praticados durante sua gestão. O caso segue em investigação, e novas diligências não estão descartadas.